Implementujte Tunarr jedním kliknutím.
Vytvořte vlastní živé televizní kanály z vašich knihoven Plex, Jellyfin a Emby s emulací HDHomeRun.
Vyberte si VPS balíček pro Tunarr
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Tunarr vytvořit
Tunarr promění filmy, pořady a klipy, které již máte ve svých knihovnách Plex, Jellyfin nebo Emby, v naplánované živé televizní kanály, které se chovají jako tradiční kabelová televize. Prostřednictvím rozhraní založeného na prohlížeči programujete časové sloty, vytváříte cyklické a blokové náhodné přehrávání, vkládáte výplň do středu pořadu a spravujete tematické kanály – a poté výsledek zpřístupníte jako tuner kompatibilní s HDHomeRun nebo jako playlist M3U, který může přehrát jakýkoli klient IPTV.
Jako moderní nástupce dizqueTV byl Tunarr přepsán na rychlejším serveru s novým webovým uživatelským rozhraním (UI), nativním překódováním FFmpeg a průběžnou údržbou. Vlastní hostování Tunarr na VPS udržuje tuner dostupný odkudkoli, provozuje vaše kanály nepřetržitě, aniž by zatěžovalo domácí počítač, a nikdy se nedotkne původních souborů ve vašich mediálních serverech.
Hlavní funkce Tunarr
Vícezdrojové kanály
Získejte programy z Plex, Jellyfin a Emby do jednoho virtuálního kanálu bez kopírování nebo překódování podkladových mediálních souborů.
Emulace HDHomeRun
Tunarr emuluje síťový tuner HDHomeRun, takže Plex DVR, Jellyfin Live TV, Channels DVR a další klienti jej automaticky rozpoznají.
Pokročilé plánování
Programujte kanály s časovými sloty, náhodným přehráváním, blokovým přehráváním a tematickými programy, které se mohou opakovat po celé dny nebo týdny.
Mezivsuvka
Vložte reklamy, znělky nebo předěly mezi programy k znovuvytvoření autentického pocitu z vysílání na každém kanálu.
FFmpeg Transkódování
Vestavěné pipeline FFmpeg konvertují a spojují programy za běhu, s volitelnou hardwarovou akcelerací na podporovaných GPU.
Výstup M3U playlistu
Exportujte každý kanál jako seznam skladeb M3U pro přehrávání v VLC, Kodi, Tivimate a jakémkoli jiném klientovi IPTV kompatibilním se standardy.
Proč provozovat Tunarr u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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