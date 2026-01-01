Implementujte CockroachDB jedním kliknutím.
Distribuovaná SQL databáze vytvořená pro cloudové aplikace vyžadující odolnost, konzistenci a horizontální škálovatelnost.
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Co všechno můžete s produktem CockroachDB vytvořit
CockroachDB je open-source distribuovaná SQL databáze navržená tak, aby přežila selhání hardwaru a regionální výpadky bez kompromisů v konzistenci. Používá protokol PostgreSQL wire protocol, což znamená, že stávající ovladače a nástroje PostgreSQL fungují bez změn kódu, a zároveň poskytuje automatické sharding, geo-partitioning a replikaci napříč regiony pod kapotou.
Nasazení CockroachDB na vašem vlastním VPS vám poskytne produkční SQL databázi s garancemi ACID, automatickým převzetím služeb při selhání a vestavěnou DB Console pro monitorování stavu clusteru – bez nákladů nebo složitosti spravovaných cloudových databázových služeb. Je ideální pro aplikace, které vyžadují nulovou dobu výpadku a silné transakční záruky.
Hlavní funkce CockroachDB
Kompatibilita s PostgreSQL
CockroachDB podporuje síťový protokol PostgreSQL, takže jakýkoli ovladač, ORM nebo nástroj pro PostgreSQL se připojí bez změn kódu, což zjednodušuje migraci.
Automatická replikace dat
Data se automaticky replikují napříč uzly s konfigurovatelnými replikačními faktory, takže cluster nadále obsluhuje čtení a zápisy, i když selže uzel.
Distribuované ACID transakce
Plná serializovatelná izolace zajišťuje, že každá transakce je konzistentní napříč všemi uzly, čímž eliminuje nekonzistentní čtení a fantomové zápisy, které jsou běžné v systémech s eventuální konzistencí.
Integrovaná DB konzole
Integrovaný webový panel poskytuje přehled v reálném čase o výkonu dotazů, topologii clusteru, využití úložiště a aktivních příkazech bez externích monitorovacích nástrojů.
Horizontální škálování
Přidejte uzly pro lineární škálování kapacity a propustnosti; CockroachDB automaticky vyvažuje data bez výpadků nebo ručního zásahu.
Proč provozovat CockroachDB u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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