Implementujte DHIS2 pomocí instalace na jedno kliknutí.
Open-source zdravotnická informační platforma používaná národními zdravotnickými službami ve více než 70 zemích po celém světě.
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Co všechno můžete s produktem DHIS2 vytvořit
DHIS2 je největší systém pro správu zdravotnických informací s otevřeným zdrojovým kódem na světě, nasazený ve více než 70 zemích k zachycování, analýze a reportování běžných zdravotních dat, dat o očkování, sledování nemocí a logistických dat. Vyvinutý Univerzitou v Oslu a globální komunitou partnerů z veřejného sektoru, tvoří základ národních zdravotnických programů, které slouží přibližně 2,4 miliardám lidí.
Vlastní hostování DHIS2 na vašem vlastním VPS udržuje citlivá data pacientů a programů plně pod vaší jurisdikcí, umožňuje vám přizpůsobit metadata, dashboardy a integrace místním pracovním postupům a vyhýbá se poplatkům za uživatele spojeným s proprietárními dodavateli HMIS.
Hlavní funkce DHIS2
Vícekanálový sběr dat
Shromažďovat agregovaná, individuální a událostní data prostřednictvím webových formulářů, klientů pro Android, SMS a hromadných importů napříč tisíci zařízeními.
Vizuální analytika
Vytvářejte kontingenční tabulky, grafy, mapy a řídicí panely přímo z nasbíraných dat bez exportu do externích nástrojů.
Sledovací programy
Sledujte jednotlivé případy, příjemce a dodavatelské řetězce v průběhu času pomocí konfigurovatelných longitudinálních sledovacích programů.
Správa metadat
Definujte organizační jednotky, datové prvky, indikátory a pravidla ověřování prostřednictvím flexibilního modelu přizpůsobeného ministerstvy zdravotnictví.
RESTful webové API
Integrujte registry, laboratorní systémy a reportovací kanály prostřednictvím zdokumentovaného REST API a platformy aplikací DHIS2.
Offline-first Android
Terénní pracovníci zaznamenávají data offline pomocí aplikace DHIS2 Android Capture a synchronizují je, jakmile se obnoví připojení.
Proč provozovat DHIS2 u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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