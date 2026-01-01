Implementujte Kan jedním kliknutím.
Open-source nástroj pro správu projektů a Kanban nástěnka, vytvořený jako alternativa k Trello s důrazem na soukromí.
Vyberte si VPS balíček pro Kan
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Kan vytvořit
Kan je self-hosted, open-source Kanban nástěnka navržená pro týmy, které chtějí mít plnou kontrolu nad svými projektovými daty. Je postavená na Next.js a PostgreSQL a nabízí známý pracovní postup s kartami a nástěnkami jako Trello, ale bez poplatků za každého uživatele nebo uzamčení dat. Nástěnky, karty, štítky a týmové pracovní prostory jsou již v základu součástí.
Hostování Kanu na vlastním VPS znamená, že vaše projektová data zůstanou soukromá a na infrastruktuře, kterou kontrolujete. Díky podpoře přihlašování e-mailem/heslem a více než 20 poskytovatelů OAuth – včetně Google, GitHub a Microsoft – může váš tým začít spolupracovat bez dalšího nastavení.
Hlavní funkce Kan
Kanban tabule
Uspořádejte si práci na nástěnkách a kartách pomocí štítků, filtrů a funkce drag-and-drop pro jakýkoli týmový pracovní postup.
Týmové pracovní prostory
Pozvěte členy do sdílených pracovních prostorů s kontrolou viditelnosti nástěnky, aby ti správní lidé viděli ty správné projekty.
Import Trello
Migrujte stávající Trello nástěnky přímo do Kan pro zachování historie projektu bez ručního opětovného zadávání.
Flexibilní ověřování
Přihlaste se pomocí e-mailu/hesla nebo některého z více než 20 poskytovatelů OAuth, včetně Google, GitHub a Microsoft.
Sledování aktivity
Protokoly aktivit karet a vlákna komentářů uchovávají úplnou historii každé změny a diskuze na jednom místě.
Proč provozovat Kan u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.