Instalace eKuiper jedním kliknutím
Lehký SQL a pravidlový engine pro analýzu datových proudů v reálném čase na datech z IoT na okraji sítě.
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Co všechno můžete s produktem eKuiper vytvořit
LF Edge eKuiper je projekt Linux Foundation Edge, který přináší zpracování streamů v reálném čase a analýzu založenou na pravidlech na okrajová zařízení s omezenými zdroji. S malou náročností přibližně 10 MB přijímá data z MQTT brokerů, HTTP koncových bodů, Kafka, souborových zdrojů a desítek dalších protokolů a poté je transformuje za běhu pomocí známé syntaxe SQL nebo vizuálního editoru pravidel s funkcí drag-and-drop.
Vlastní hostování eKuiperu na svém VPS vám dává plnou kontrolu nad celým analytickým IoT pipeline — data ze senzorů, obchodní pravidla a inference strojového učení zůstávají na infrastruktuře, kterou vlastníte, bez poplatků za zprávy v cloudu a bez závislosti na upstreamu. Tato šablona sdružuje engine eKuiper s oficiálním webovým uživatelským rozhraním pro správu pro vizuální tvorbu streamů a pravidel.
Hlavní funkce eKuiper
Zpracování proudů SQL
Filtrujte, agregujte, spojujte a transformujte datové proudy IoT v reálném čase pomocí syntaxe ANSI SQL namísto psaní vlastního kódu v jazyce Go nebo Java.
Vizuální správce pravidel
Součástí je webová konzole, která vám umožňuje vytvářet streamy, pravidla a datové pipeline pomocí grafického editoru s funkcí drag-and-drop, aniž byste museli zasahovat do konfiguračních souborů.
MQTT a Kafka nativní
Prvotřídní konektory pro MQTT, Kafka, EdgeX, Pulsar, HTTP, Redis a InfluxDB usnadňují zapojení průmyslových senzorů a zprostředkovatelů zpráv.
ML inference na okraji
Vložit modely TensorFlow Lite a ONNX přímo do SQL dotazů pro spouštění detekce anomálií a klasifikace na streamovaná data ze senzorů.
Malá okrajová stopa
Jádro běží přibližně na 10 MB paměti, takže se pohodlně nasazuje na odlehčené VPS plány společně s dalšími aplikacemi.
Rozšiřitelnost pluginů
Rozšiřte eKuiper pomocí vlastních pluginů Go, Python nebo přenosných pluginů pro přidání proprietárních zdrojů, jímek a funkcí SQL přizpůsobených vaší pracovní zátěži.
Proč provozovat eKuiper u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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