Implementujte ExpenseOwl instalací na jedno kliknutí.
Lehký samoobslužný sledovač výdajů s grafy na nástěnce, správou kategorií a importem/exportem CSV – není vyžadována žádná databáze.
Vyberte si VPS balíček pro ExpenseOwl
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem ExpenseOwl vytvořit
ExpenseOwl je minimalistická aplikace pro sledování výdajů s vlastním hostováním, která ukládá všechna data do lokálních souborů JSON bez nutnosti externí databáze. Poskytuje přehledný řídicí panel s koláčovými grafy a souhrny peněžních toků, tabulku výdajů s možností řazení pro kontrolu záznamů a panel nastavení pro správu kategorií, měny a import/export dat.
Vlastní hostování ExpenseOwl na vašem VPS znamená, že vaše osobní finanční záznamy nikdy neopustí vaši infrastrukturu. Odlehčený design se nasadí během několika sekund bez nutnosti údržby databázové služby, což z něj činí jeden z nejjednodušších způsobů, jak získat plnou kontrolu nad svými daty o osobních financích.
Hlavní funkce ExpenseOwl
Přehled výdajů
Koláčové grafy a přehledy peněžních toků poskytují okamžitý vizuální přehled o výdajových vzorcích napříč všemi sledovanými kategoriemi.
Správa kategorií
Nastavte a upravte vlastní kategorie výdajů v panelu nastavení tak, aby odpovídaly vašemu osobnímu nebo domácímu rozpočtovému systému.
Import a export CSV
Přesouvejte data do a z ExpenseOwl pomocí souborů CSV — užitečné pro importování historie z jiných aplikací nebo vytváření přenosných záloh.
Není potřeba databáze
Všechna data o výdajích jsou uložena v lokálních souborech JSON na pojmenovaném svazku, takže není potřeba konfigurovat ani udržovat žádnou službu Postgres ani MySQL.
PWA Podpora
Nainstalujte si ExpenseOwl jako progresivní webovou aplikaci na počítači nebo mobilu pro zážitek podobný nativní aplikaci přímo z prohlížeče.
Proč provozovat ExpenseOwl u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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