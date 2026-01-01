Implementujte LibrePhotos jedním kliknutím.
Vlastní správa fotografií s automatickým rozpoznáváním obličejů, detekcí objektů a vyhledáváním poháněným umělou inteligencí pro celou svou sbírku.
Vyberte si VPS balíček pro LibrePhotos
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem LibrePhotos vytvořit
LibrePhotos je samoobslužná open-source platforma pro správu fotografií, která přináší organizaci poháněnou umělou inteligencí do vaší osobní knihovny fotografií. Na rozdíl od Google Photos nebo iCloud zůstává každý snímek na vašem vlastním serveru — žádné limity pro nahrávání, žádné poplatky za předplatné a žádný přístup třetích stran k vašim vzpomínkám. Automaticky zpracovává vaše fotografie pomocí rozpoznávání obličejů, detekce scén a sémantického vyhledávání, takže můžete najít jakýkoli snímek bez ručního označování.
Vlastní hosting LibrePhotos na VPS vám dává plnou kontrolu nad vašimi nejcitlivějšími daty. Veškeré zpracování ML probíhá lokálně — shlukování obličejů, reverzní geokódování a detekce objektů se děje na vašem serveru bez volání externích služeb umělé inteligence. Ať už migrujete z cloudové fotografické služby nebo budujete soukromý rodinný archiv, LibrePhotos nabízí propracovanou, plně vybavenou alternativu.
Hlavní funkce LibrePhotos
Rozpoznávání obličeje
Automaticky shlukuje obličeje napříč celou vaší knihovnou, takže můžete osoby označit jednou a okamžitě najít každou fotografii, na které se objeví.
Vyhledávání fotografií s podporou AI
Prohledávejte své fotografie podle objektů, scén a popisů pomocí strojového učení přímo v zařízení – není potřeba žádné cloudové API.
Automatická organizace fotografií
Zobrazení časové osy a alb s událostním seskupováním, reverzním geokódováním a extrakcí metadat EXIF organizují vaši knihovnu bez ruční námahy.
Víceuživatelská podpora
Sdílejte svůj fotoserver s členy rodiny, každý s vlastní knihovnou, rozsahem rozpoznávání obličejů a ovládacími prvky přístupu.
Podpora Raw a videa
Zpracovává soubory RAW, formáty HEIC/HEIF a videa společně se standardními soubory JPEG, při zachování plné kvality obrazu a metadat.
Proč provozovat LibrePhotos u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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