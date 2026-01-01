Instalace LMS jedním kliknutím.
Lehký hudební streamovací server s vlastním hostováním, s API kompatibilním se Subsonicem, pro jakéhokoli hudebního klienta.
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Co všechno můžete s produktem LMS vytvořit
LMS (Lightweight Music Server) je open-source server pro streamování hudby, který si můžete hostovat sami a je napsaný v C++. Umožňuje přístup k vaší osobní hudební knihovně prostřednictvím rychlého webového rozhraní a API kompatibilního se Subsonic. Indexuje složku s audio soubory, extrahuje metadata a obaly alb a umožňuje streamování z jakéhokoli prohlížeče nebo z desítek mobilních a desktopových aplikací, které již podporují protokol Subsonic.
Vlastní hosting LMS na vašem VPS uchovává vaši hudební sbírku a historii poslechu uvnitř vaší vlastní infrastruktury, místo abyste je svěřovali streamovací SaaS, který těží z dat o poslechu. C++ runtime je dostatečně malý, aby se vešel do skromných VPS plánů, a API Subsonic znamená, že existující oblíbené klienty jako substreamer, DSub, Symfonium, Sublime Music a play:Sub můžete používat ihned bez nutnosti psaní vlastních integrací.
Hlavní funkce LMS
Subsonic-kompatibilní API
Funguje se širokým ekosystémem klientů Subsonic na iOS, Androidu, macOS, Windows a Linuxu bez jakéhokoli vlastního adaptéru.
Chytrá doporučení
Seskupuje podobné umělce a skladby na základě tagů a historie poslechu pro zajištění automatického přehrávání, režimu rádia a objevování.
Scroblování Last.fm
Scrobbluje přehrávání na Last.fm nebo samoobslužné alternativy jako je Maloja, čímž udržuje jednotnou historii poslechu napříč zařízeními.
Víceuživatelské účty
Každý uživatel má své vlastní seznamy skladeb, hodnocení, historii poslechu a oblíbené skladby, zatímco sdílí stejnou základní knihovnu.
Připojení knihovny pouze pro čtení
Hudební adresář je připojen pouze pro čtení, takže server nemůže náhodně upravit vaše zvukové soubory během skenování nebo překódování.
Odlehčené C++ jádro
Kompilovaný démon C++ plus SQLite zůstává malý na disku a v paměti a ponechává prostor pro zbytek vašich samoobslužných služeb.
Proč provozovat LMS u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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