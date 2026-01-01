Implementujte Ever Gauzy instalací jedním kliknutím.
Open-source podniková platforma kombinující ERP, CRM, HRM, ATS a správu projektů v jednom pracovním prostoru.
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Co všechno můžete s produktem Ever Gauzy vytvořit
Ever Gauzy je open-source platforma pro řízení podniku, která sjednocuje ERP, CRM, HRM, ATS a řízení projektů do jednoho pracovního prostoru. Je navržena pro agentury, poradenské firmy a týmy poskytující služby, které potřebují sledovat čas, spravovat mzdy, řídit obchodní procesy a reportovat ziskovost, aniž by musely propojovat pět samostatných SaaS předplatných.
Vlastní hostování Gauzy na vašem VPS udržuje klientská data, smlouvy, faktury a HR záznamy pod vaší plnou kontrolou, bez poplatků za uživatele a bez závislosti na dodavateli. Platforma je aktivně vyvíjena společností Ever Co., s tisíci přispěvatelů na GitHubu a s open-source licencí, která umožňuje komerční vlastní hostování.
Hlavní funkce Ever Gauzy
Jednotná ERP sada
Moduly financí, inventáře, nákupu a účetnictví sdílejí jednotný datový model, takže reporty vždy odrážejí stejná čísla napříč odděleními.
Integrovaný CRM
Sledujte potenciální zákazníky, obchody, kontakty a obchodní příležitosti spolu s fakturací a realizací projektů bez exportu dat mezi samostatnými nástroji.
HRM a ATS
Spravujte zaměstnance, uchazeče, volno, smlouvy a celý náborový proces od inzerce pracovních míst po nástup na jednom místě.
Sledování času a časové výkazy
Nativní sledování času s manuálními a automatickými záznamy se přímo promítá do výplatních listin, fakturace a zpráv o ziskovosti projektů.
Víceuživatelské pracovní prostory
Spravujte více organizací a týmů na jedné instanci s oddělenými daty, oprávněními a fakturací pro každého nájemce.
Otevřené integrační API
REST a GraphQL API a integrace webhooků s GitHub, Hubstaff, Upwork a Make.com vám umožňují rozšířit Gauzy tak, aby se přizpůsobil stávajícím pracovním postupům.
Proč provozovat Ever Gauzy u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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