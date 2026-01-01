Implementujte GPT-Researcher s instalací na jedno kliknutí.
Autonomní AI výzkumný agent, který provádí hloubkový webový výzkum a generuje podrobné, citované zprávy během několika minut.
Vyberte si VPS balíček pro GPT-Researcher
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem GPT-Researcher vytvořit
GPT-Researcher je open-source autonomní AI agent navržený k provádění komplexního online výzkumu na jakékoli téma. Využívá přístup s více agenty — agent plánovač rozděluje otázku na dílčí dotazy, agentští výzkumníci shromažďují informace z desítek zdrojů současně a agent spisovatel syntetizuje zjištění do strukturované zprávy s citacemi. Tento paralelní přístup dramaticky zkracuje dobu potřebnou k vytvoření obsahu na úrovni výzkumu ve srovnání s ručním procházením nebo výzvami LLM s jedním dotazem.
Vlastní hostování GPT-Researcher vám dává plnou kontrolu nad tím, ke kterým poskytovatelům LLM a vyhledávacím API se připojíte, jaká data jsou zpracovávána a jak jsou zprávy ukládány. Spuštění na svém vlastním VPS znamená, že citlivá výzkumná témata zůstanou na vaší infrastruktuře, bez omezení použití ze strany hostovaných služeb třetích stran.
Hlavní funkce GPT-Researcher
Víceagentní výzkum
Paralelní agenti dílčích dotazů shromažďují data z desítek zdrojů současně, čímž vytvářejí důkladné zprávy rychleji než jakýkoli jednovláknový výzkumný proces.
Citované zprávy
Každá vygenerovaná zpráva obsahuje vložené citace zdrojů a seznam referencí, díky čemuž jsou zjištění ověřitelná a vhodná pro profesionální použití.
Více typů zpráv
Generujte výzkumné zprávy, seznamy zdrojů, osnovy nebo výstupy s vlastním formátováním, aby odpovídaly přesnému výstupu, který vyžaduje váš pracovní postup.
Flexibilní LLM podpora
Připojte OpenAI, Anthropic, Ollama nebo jakýkoli koncový bod kompatibilní s OpenAI, abyste mohli vyvážit náklady, rychlost a možnosti modelu pro každý výzkumný úkol.
Integrace webového vyhledávání
Připojuje se k Tavily, Google, Bingu a dalším poskytovatelům vyhledávání, aby získal živé, aktuální informace namísto spoléhání se na statická tréninková data.
Proč provozovat GPT-Researcher u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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