Implementujte Moodist jedním kliknutím.
Open-source mixér ambientních zvuků s 84 pečlivě vybranými zvukovými krajinami a vestavěnými nástroji pro produktivitu pro soustředění a relaxaci.
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Co všechno můžete s produktem Moodist vytvořit
Moodist je open-source mixér ambientních zvuků, který vám umožňuje vrstvit pečlivě vybrané zvukové krajiny k vytvoření dokonalého zvukového prostředí pro soustředění, relaxaci nebo kreativní práci. S 84 pečlivě vybranými zvuky — od deště a lesní atmosféry po hluk kavárny a varianty bílého šumu — si můžete vytvořit vlastní mixy přizpůsobené vaší náladě nebo úkolu a uložit je jako předvolby pro pozdější opětovné použití.
Kromě mixování zvuků Moodist obsahuje sadu nástrojů pro produktivitu přímo v rozhraní: časovač Pomodoro, odpočítávací časovač, dechová cvičení, seznam úkolů a poznámkový blok. Mixy lze sdílet prostřednictvím URL, aby se kolegové nebo přátelé mohli naladit na stejnou zvukovou krajinu. Vlastní hosting vám poskytuje soukromou, vždy dostupnou instanci na vašem vlastním VPS, aniž byste záviseli na službě třetí strany.
Hlavní funkce Moodist
Vrstvené míchání zvuku
Zkombinujte více okolních zvuků současně a upravte jednotlivé úrovně hlasitosti, abyste vytvořili personalizovanou zvukovou kulisu.
Balík produktivity
Pomodoro časovač, odpočítávací časovač, dechová cvičení, seznam úkolů a poznámkový blok jsou všechny integrovány do stejného rozhraní — nejsou potřeba žádné samostatné aplikace.
Sdílitelné mixy
Exportujte svou aktuální zvukovou krajinu jako URL, aby si ji spoluhráči nebo přátelé mohli okamžitě načíst a poslouchat stejný mix.
Správa předvoleb
Uložte, pojmenujte a znovu načtěte své oblíbené zvukové scenérie, abyste se jediným kliknutím mohli vrátit do správného prostředí.
Progresivní webová aplikace
Nainstalujte si Moodist na vaši domovskou obrazovku pro offline přístup a pocit nativní aplikace na stolních i mobilních zařízeních.
Proč provozovat Moodist u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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