Sleva až 69 % na Moodist

Implementujte Moodist jedním kliknutím.

Open-source mixér ambientních zvuků s 84 pečlivě vybranými zvukovými krajinami a vestavěnými nástroji pro produktivitu pro soustředění a relaxaci.

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139,99/měs.
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Implementujte Moodist jedním kliknutím.

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68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
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Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
64% sleva
KVM 2
545,99
197,99/měs.
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Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
64% sleva
KVM 2
545,99
197,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem Moodist vytvořit

Moodist je open-source mixér ambientních zvuků, který vám umožňuje vrstvit pečlivě vybrané zvukové krajiny k vytvoření dokonalého zvukového prostředí pro soustředění, relaxaci nebo kreativní práci. S 84 pečlivě vybranými zvuky — od deště a lesní atmosféry po hluk kavárny a varianty bílého šumu — si můžete vytvořit vlastní mixy přizpůsobené vaší náladě nebo úkolu a uložit je jako předvolby pro pozdější opětovné použití.

Kromě mixování zvuků Moodist obsahuje sadu nástrojů pro produktivitu přímo v rozhraní: časovač Pomodoro, odpočítávací časovač, dechová cvičení, seznam úkolů a poznámkový blok. Mixy lze sdílet prostřednictvím URL, aby se kolegové nebo přátelé mohli naladit na stejnou zvukovou krajinu. Vlastní hosting vám poskytuje soukromou, vždy dostupnou instanci na vašem vlastním VPS, aniž byste záviseli na službě třetí strany.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce Moodist

Vrstvené míchání zvuku

Zkombinujte více okolních zvuků současně a upravte jednotlivé úrovně hlasitosti, abyste vytvořili personalizovanou zvukovou kulisu.

Balík produktivity

Pomodoro časovač, odpočítávací časovač, dechová cvičení, seznam úkolů a poznámkový blok jsou všechny integrovány do stejného rozhraní — nejsou potřeba žádné samostatné aplikace.

Sdílitelné mixy

Exportujte svou aktuální zvukovou krajinu jako URL, aby si ji spoluhráči nebo přátelé mohli okamžitě načíst a poslouchat stejný mix.

Správa předvoleb

Uložte, pojmenujte a znovu načtěte své oblíbené zvukové scenérie, abyste se jediným kliknutím mohli vrátit do správného prostředí.

Progresivní webová aplikace

Nainstalujte si Moodist na vaši domovskou obrazovku pro offline přístup a pocit nativní aplikace na stolních i mobilních zařízeních.

Proč provozovat Moodist u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

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