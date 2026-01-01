Implementujte PhotoPrism instalací na jedno kliknutí.
Aplikace pro správu fotografií poháněná AI, která automaticky organizuje, označuje a prohledává vaši knihovnu fotografií bez nahrávání do cloudů třetích stran.
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Co všechno můžete s produktem PhotoPrism vytvořit
PhotoPrism je platforma pro správu fotografií, která klade důraz na soukromí a využívá umělou inteligenci k automatickému třídění, označování a prohledávání celé vaší sbírky fotografií. Rozpoznávání obličejů, detekce objektů a organizace založená na poloze fungují lokálně na vašem serveru — vaše fotografie nikdy neopustí váš hardware.
Vlastní hostování PhotoPrism na vašem VPS vám dává výkonnou alternativu k Google Photos a iCloudu, která se škáluje na miliony snímků, podporuje soubory RAW a 4K video a udržuje každou vzpomínku pod vaší plnou kontrolou bez omezení úložiště uložených plánem předplatného třetí strany.
Hlavní funkce PhotoPrism
Tagování poháněné AI
Automaticky klasifikuje fotografie podle předmětu, scény a objektů pomocí strojového učení přímo v zařízení – nevyžaduje cloudové zpracování.
Rozpoznávání obličeje
Seskupuje fotografie podle osob, které jsou na nich, takže okamžitě najdete každou fotografii člena rodiny nebo přítele v celé vaší knihovně.
Výkonné vyhledávání
Najděte fotografie pomocí dotazů v přirozeném jazyce, jako je „západ slunce na pláži“, nebo filtrujte podle data, fotoaparátu, polohy a automaticky detekovaných štítků současně.
Podpora RAW a videa
Zpracovává soubory RAW z profesionálních fotoaparátů, HEIF z iPhonů a 4K video s automatickým překódováním pro přehrávání v prohlížeči.
Umístění a zobrazení mapy
Zobrazuje fotografie s geografickými značkami na interaktivní mapě a automaticky je seskupuje podle polohy pro geografické procházení.
Proč provozovat PhotoPrism u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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