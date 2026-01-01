Implementujte ClassroomIO jedním kliknutím.
Open-source systém pro správu výuky pro zajištění souladu, vzdělávání zákazníků a školicí programy pro partnery.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem ClassroomIO vytvořit
ClassroomIO je plně open-source systém pro správu výuky, vytvořený pro společnosti, které potřebují provozovat školení v oblasti dodržování předpisů, akademie pro vzdělávání zákazníků a certifikační programy pro partnery z jedné platformy. Obsahuje neomezené kurzy, lekce, cvičení, pracovní prostory pro více organizací, značkové certifikáty a AI nástroj pro tvorbu kurzů, který pro vás navrhuje osnovy a obsah lekcí.
Vlastní hostování ClassroomIO na vašem vlastním VPS udržuje záznamy studentů, ID certifikátů a data z auditů školení pod vaší kontrolou – žádné poplatky za uživatele, žádná závislost na dodavateli a žádná třetí strana mezi vaší organizací a jejími školicími daty. Sada obsahuje Postgres, Redis a objektové úložiště kompatibilní s S3, takže celý LMS běží bez jakýchkoli externích služeb.
Hlavní funkce ClassroomIO
Školení dodržování předpisů
Sledujte termíny, obnovení, odkladné lhůty a prominutí se značkovými certifikáty a vlastními ID pro regulované školicí programy.
AI nástroj pro tvorbu kurzu
Generujte osnovy kurzů, obsah lekcí a úkoly pomocí Gemini, GPT-4o nebo Claude — a poté dolaďte výstup v editoru.
AI Lektor
AI asistent v lekci odpovídá na dotazy studentů přímo na stránce, přičemž vychází z okolního studijního materiálu.
Programy a kohorty
Seskupte kurzy do programů s cíli, plánováním skupin, správou týmů a sdíleným sledováním pokroku.
Víceorganizační pracovní prostory
Spravujte samostatné organizace s vlastním brandingem, vlastními doménami a učiteli z jediné instance ClassroomIO.
REST API a Webhooks
Zaregistrujte uživatele, spouštějte automatizace a přijímejte události, jako je vydání certifikátu nebo dokončení registrace, abyste integrovali ClassroomIO do vašeho systému.
Proč provozovat ClassroomIO u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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