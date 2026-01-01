Sleva až 69 % na Appsmith

Implementujte Appsmith jedním kliknutím.

Open-source low-code platforma pro rychlou tvorbu interních nástrojů, administračních panelů a dashboardů pomocí drag-and-drop.

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VPS spravovaný pomocí AI
139,99  Kč /měs.
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Implementujte Appsmith jedním kliknutím.

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68% sleva
KVM 1
443,99  Kč
139,99  Kč /měs.
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Získejte 24 měsíců za 3 359,76 Kč (běžná cena 10 655,76 Kč). Cena při obnovení 304,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
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63% sleva
KVM 2
545,99  Kč
202,99  Kč /měs.
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Získejte 24 měsíců za 4 871,76 Kč (běžná cena 13 103,76 Kč). Cena při obnovení 380,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99  Kč
278,99  Kč /měs.
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Získejte 24 měsíců za 6 695,76 Kč (běžná cena 21 935,76 Kč). Cena při obnovení 710,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99  Kč
558,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 13 415,76 Kč (běžná cena 39 599,76 Kč). Cena při obnovení 1 268,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
68% sleva
KVM 1
443,99  Kč
139,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 3 359,76 Kč (běžná cena 10 655,76 Kč). Cena při obnovení 304,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
63% sleva
KVM 2
545,99  Kč
202,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 4 871,76 Kč (běžná cena 13 103,76 Kč). Cena při obnovení 380,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99  Kč
278,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 6 695,76 Kč (běžná cena 21 935,76 Kč). Cena při obnovení 710,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99  Kč
558,99  Kč /měs.
Vybrat balíček
Získejte 24 měsíců za 13 415,76 Kč (běžná cena 39 599,76 Kč). Cena při obnovení 1 268,99 Kč/měs.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem Appsmith vytvořit

Appsmith je přední open-source low-code platforma, která umožňuje vývojářům vytvářet vlastní interní nástroje, administrátorské panely a ovládací panely během hodin namísto týdnů. Knihovna widgetů s funkcí drag-and-drop, nativní konektory pro více než 25 databází a plná podpora JavaScriptu pro obchodní logiku znamenají, že můžete dodávat funkční aplikace, aniž byste museli vytvářet frontend od nuly nebo čekat na vývojové cykly.

Vlastní hostování Appsmithu na vašem VPS udržuje přihlašovací údaje k databázi, API klíče a citlivá obchodní data zcela ve vaší infrastruktuře. Nejsou zde žádné poplatky za uživatele, žádná data neopouštějí vaši síť a máte plnou kontrolu nad zásadami přístupu, strategiemi zálohování a škálováním, jak roste vaše portfolio interních nástrojů.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce Appsmith

Vizuální drag & drop nástroj pro tvorbu

Sestavte rozhraní z více než 45 předpřipravených widgetů, včetně tabulek, grafů, formulářů a map, aby vývojáři mohli vytvářet vyladěné interní nástroje, aniž by museli psát frontendový kód.

25+ databázových konektorů

Nativně se připojte k PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Elasticsearch a dalším, a také k jakémukoli REST nebo GraphQL API, což vám poskytne přímý přístup k celému vašemu datovému zásobníku z jediné platformy.

JavaScript Byznys logika

Pište vlastní JavaScript vedle vizuálních komponent pro zpracování složitých datových transformací, podmíněné logiky a vícestupňových pracovních postupů, které nástroje bez kódu nedokážou vyjádřit.

Správa verzí založená na Gitu

Sledujte změny kódu aplikace v Gitu, což umožňuje revize kódu, vracení změn a kolaborativní vývojové postupy, které přinášejí disciplínu softwarového inženýrství do interních nástrojů.

Řízení přístupu založené na rolích

Přiřaďte podrobné oprávnění na úrovni aplikace, stránky a widgetu, aby správní lidé mohli prohlížet nebo upravovat každý nástroj, aniž by citlivé operace vystavovali celé organizaci.

Proč provozovat Appsmith u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

Docker VPS hosting, na který je spoleh

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.

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30denní záruka vrácení peněz

Vyzkoušejte si vše bez rizika díky naší 30denní záruce vrácení peněz. Podrobnosti najdete v našich podmínkách pro vracení plateb.

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