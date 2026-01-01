Implementujte Appsmith jedním kliknutím.
Open-source low-code platforma pro rychlou tvorbu interních nástrojů, administračních panelů a dashboardů pomocí drag-and-drop.
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Co všechno můžete s produktem Appsmith vytvořit
Appsmith je přední open-source low-code platforma, která umožňuje vývojářům vytvářet vlastní interní nástroje, administrátorské panely a ovládací panely během hodin namísto týdnů. Knihovna widgetů s funkcí drag-and-drop, nativní konektory pro více než 25 databází a plná podpora JavaScriptu pro obchodní logiku znamenají, že můžete dodávat funkční aplikace, aniž byste museli vytvářet frontend od nuly nebo čekat na vývojové cykly.
Vlastní hostování Appsmithu na vašem VPS udržuje přihlašovací údaje k databázi, API klíče a citlivá obchodní data zcela ve vaší infrastruktuře. Nejsou zde žádné poplatky za uživatele, žádná data neopouštějí vaši síť a máte plnou kontrolu nad zásadami přístupu, strategiemi zálohování a škálováním, jak roste vaše portfolio interních nástrojů.
Hlavní funkce Appsmith
Vizuální drag & drop nástroj pro tvorbu
Sestavte rozhraní z více než 45 předpřipravených widgetů, včetně tabulek, grafů, formulářů a map, aby vývojáři mohli vytvářet vyladěné interní nástroje, aniž by museli psát frontendový kód.
25+ databázových konektorů
Nativně se připojte k PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Elasticsearch a dalším, a také k jakémukoli REST nebo GraphQL API, což vám poskytne přímý přístup k celému vašemu datovému zásobníku z jediné platformy.
JavaScript Byznys logika
Pište vlastní JavaScript vedle vizuálních komponent pro zpracování složitých datových transformací, podmíněné logiky a vícestupňových pracovních postupů, které nástroje bez kódu nedokážou vyjádřit.
Správa verzí založená na Gitu
Sledujte změny kódu aplikace v Gitu, což umožňuje revize kódu, vracení změn a kolaborativní vývojové postupy, které přinášejí disciplínu softwarového inženýrství do interních nástrojů.
Řízení přístupu založené na rolích
Přiřaďte podrobné oprávnění na úrovni aplikace, stránky a widgetu, aby správní lidé mohli prohlížet nebo upravovat každý nástroj, aniž by citlivé operace vystavovali celé organizaci.
Proč provozovat Appsmith u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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