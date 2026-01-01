Implementujte OpenEMR jedním kliknutím.
Systém s otevřeným zdrojovým kódem pro elektronické zdravotní záznamy a správu lékařské praxe, používaný klinikami a poskytovateli zdravotní péče po celém světě.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem OpenEMR vytvořit
OpenEMR je celosvětově nejrozšířenější open-source systém elektronických zdravotních záznamů (EHR) a systém pro správu lékařské praxe. Navržený pro malé kliniky i velké zdravotnické organizace, poskytuje kompletní sadu nástrojů pro registraci pacientů, klinickou dokumentaci, plánování, fakturaci a reporting — to vše v rámci jediné vlastní hostované platformy.
Vlastní hosting OpenEMR na vašem VPS vám dává plnou kontrolu nad citlivými údaji pacientů, zajišťuje soulad s předpisy o ochraně soukromí a uchovávání lékařských záznamů na infrastruktuře, kterou vlastníte. Bez licenčních poplatků za uživatele a s aktivní globální komunitou je OpenEMR osvědčenou alternativou k drahým proprietárním systémům EHR.
Hlavní funkce OpenEMR
Správa zdravotních záznamů
Ukládejte a načítávejte kompletní anamnézy pacientů, včetně demografických údajů, zdravotní historie, výsledků laboratorních testů, receptů a klinických poznámek, ve strukturovaném záznamu.
Plánování schůzek
Spravujte kalendáře poskytovatelů, schůzky pacientů a opakované návštěvy pomocí plánovače více zdrojů, který zvládá více lékařů a míst.
Fakturace a kódování
Generujte pojistné události s podporou kódování ICD-10 a CPT, sledujte platby a spravujte úhrady, abyste snížili administrativní zátěž spojenou s fakturací.
Podpora klinického rozhodování
Zobrazte upozornění na lékové interakce, upozornění na alergie a připomenutí preventivní péče přímo v místě poskytování péče, abyste podpořili bezpečnější klinická rozhodnutí.
E-předepisování a laboratoře
Odesílejte recepty elektronicky do lékáren a přijímejte strukturované laboratorní výsledky přímo do záznamů pacientů bez nutnosti ručního zadávání.
Proč provozovat OpenEMR u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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