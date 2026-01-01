Nasaďte Atomic Server s instalací na jedno kliknutí.
Open-source real-time headless CMS a grafová databáze pro kolaborativní znalostní báze a strukturovaný obsah.
Vyberte si VPS balíček pro Atomic Server
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Atomic Server vytvořit
Atomic Server je open-source bezhlavý CMS a grafová databáze postavená na Atomic Data, striktní podmnožině RDF, která dává každému kusu obsahu typované schéma a stabilní URL. Na rozdíl od tradičních CMS, které ukládají neprůhledné datové bloky, Atomic Server ukládá strukturovaná, propojená data, která lze dotazovat, ověřovat a synchronizovat v reálném čase napříč klienty.
Vlastní hostování Atomic Serveru na vašem vlastním VPS udržuje váš znalostní graf, dokumenty a tabulky pod vaší plnou kontrolou, bez závislosti na dodavateli (vendor lock-in) nebo poplatků za uživatele. Vestavěné WebSockety streamují živé aktualizace každému připojenému klientovi, což z něj činí silný základ pro nástroje pro spolupráci, interní wiki a vlastní aplikace, které potřebují strukturovaný backend v reálném čase.
Hlavní funkce Atomic Server
Synchronizace v reálném čase
Vestavěné WebSockety posílají změny okamžitě každému připojenému klientovi, takže kolaborativní úpravy a živé dashboardy fungují bez dodatečné infrastruktury.
Typovaný graf znalostí
Každý zdroj má schéma a unikátní URL založené na Atomic Data, což vašemu obsahu poskytuje validaci, propojení a možnost dotazování, které plochá úložiště dokumentů nemohou nabídnout.
Výkonný editor tabulek
Upravujte strukturované záznamy v uživatelském rozhraní podobném tabulkovému procesoru s typovanými sloupci, referencemi a validací – známé rozhraní pro netechnické přispěvatele.
Plnotextové vyhledávání
Integrované fulltextové vyhledávání automaticky indexuje každý zdroj, díky čemuž jsou velké znalostní báze okamžitě prohledávatelné bez nutnosti konfigurace samostatného enginu.
JS, React, Svelte SDK
Oficiální klientské knihovny umožňují vývojářům vytvářet vlastní front-endy a aplikace, které čtou, zapisují a odebírají živé změny prostřednictvím typizovaného API.
Proč provozovat Atomic Server u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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