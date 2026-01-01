Sleva až 69 % na Atomic Server

Nasaďte Atomic Server s instalací na jedno kliknutí.

Open-source real-time headless CMS a grafová databáze pro kolaborativní znalostní báze a strukturovaný obsah.

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VPS spravovaný pomocí AI
139,99  /měs.
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30denní záruka vrácení peněz
Nasaďte Atomic Server s instalací na jedno kliknutí.

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68% sleva
KVM 1
443,99 
139,99  /měs.
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Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
63% sleva
KVM 2
545,99 
202,99  /měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99 
278,99  /měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99 
558,99  /měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
68% sleva
KVM 1
443,99 
139,99  /měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
63% sleva
KVM 2
545,99 
202,99  /měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99 
278,99  /měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99 
558,99  /měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem Atomic Server vytvořit

Atomic Server je open-source bezhlavý CMS a grafová databáze postavená na Atomic Data, striktní podmnožině RDF, která dává každému kusu obsahu typované schéma a stabilní URL. Na rozdíl od tradičních CMS, které ukládají neprůhledné datové bloky, Atomic Server ukládá strukturovaná, propojená data, která lze dotazovat, ověřovat a synchronizovat v reálném čase napříč klienty.

Vlastní hostování Atomic Serveru na vašem vlastním VPS udržuje váš znalostní graf, dokumenty a tabulky pod vaší plnou kontrolou, bez závislosti na dodavateli (vendor lock-in) nebo poplatků za uživatele. Vestavěné WebSockety streamují živé aktualizace každému připojenému klientovi, což z něj činí silný základ pro nástroje pro spolupráci, interní wiki a vlastní aplikace, které potřebují strukturovaný backend v reálném čase.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce Atomic Server

Synchronizace v reálném čase

Vestavěné WebSockety posílají změny okamžitě každému připojenému klientovi, takže kolaborativní úpravy a živé dashboardy fungují bez dodatečné infrastruktury.

Typovaný graf znalostí

Každý zdroj má schéma a unikátní URL založené na Atomic Data, což vašemu obsahu poskytuje validaci, propojení a možnost dotazování, které plochá úložiště dokumentů nemohou nabídnout.

Výkonný editor tabulek

Upravujte strukturované záznamy v uživatelském rozhraní podobném tabulkovému procesoru s typovanými sloupci, referencemi a validací – známé rozhraní pro netechnické přispěvatele.

Plnotextové vyhledávání

Integrované fulltextové vyhledávání automaticky indexuje každý zdroj, díky čemuž jsou velké znalostní báze okamžitě prohledávatelné bez nutnosti konfigurace samostatného enginu.

JS, React, Svelte SDK

Oficiální klientské knihovny umožňují vývojářům vytvářet vlastní front-endy a aplikace, které čtou, zapisují a odebírají živé změny prostřednictvím typizovaného API.

Proč provozovat Atomic Server u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

Docker VPS hosting, na který je spoleh

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.

Maxim Shishkin
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30denní záruka vrácení peněz

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