Sleva až 69 % na Quickwit

Implementujte Quickwit jedním kliknutím.

Cloud-nativní vyhledávač pro pozorovatelnost – open-source alternativa k Datadog, Elasticsearch, Loki a Tempo.

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VPS spravovaný pomocí AI
139,99/měs.
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30denní záruka vrácení peněz
Implementujte Quickwit jedním kliknutím.

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68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
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Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
64% sleva
KVM 2
545,99
197,99/měs.
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Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
64% sleva
KVM 2
545,99
197,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem Quickwit vytvořit

Quickwit je open-source distribuovaný vyhledávací engine napsaný v Rustu a účelově navržený pro správu logů, distribuované trasování a úlohy pozorovatelnosti v jakémkoli měřítku. Odděluje výpočetní výkon od úložiště, indexuje data přímo do objektového úložiště, takže týmy mohou udržovat měsíce nebo roky telemetrie online za zlomek nákladů tradičních logovacích systémů.

Vlastní hostování Quickwitu na vašem vlastním VPS vám dává plnou kontrolu nad vaší pipeline pozorovatelnosti, nativní kompatibilitu s OpenTelemetry a Jaegerem a datový zdroj Grafana — bez cen za hosta, omezení uchovávání dat nebo závislosti na dodavateli spojených s platformami pozorovatelnosti SaaS.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce Quickwit

Nativní OpenTelemetry

Přijímejte logy a trasování přímo přes OTLP gRPC a HTTP bez sidecarů nebo mapování schématu a poté je dotazujte během několika sekund.

Jaeger kompatibilní

Drop-in Jaeger gRPC API umožňuje stávajícímu Jaeger UI a klientům dotazovat se na stopy podporované Quickwitem s nulovými změnami v aplikaci.

Vyhledávání do jedné sekundy

Indexování poháněné technologií Tantivy poskytuje fulltextové a strukturované dotazy nad terabajty logů a rozsahů s odezvami s nízkou latencí.

Backend objektového úložiště

Indexuje data přímo do úložiště kompatibilního s S3, takže uchovávání je levné a flexibilní – uchovávejte měsíce telemetrických dat bez drahých SSD disků.

Zdroj dat Grafana

Oficiální plugin Grafana promění Quickwit v prvotřídní zdroj logů a trasování po boku dashboardů Prometheus a Loki.

Bezschémový příjem

Dynamické mapování umožňuje ingestovat částečně strukturovaný JSON, aniž byste předem definovali schéma, s volitelnými přísnými schématy, když je potřebujete.

Proč provozovat Quickwit u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

Docker VPS hosting, na který je spoleh

Gad Iradufasha
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