Implementujte Quickwit jedním kliknutím.
Cloud-nativní vyhledávač pro pozorovatelnost – open-source alternativa k Datadog, Elasticsearch, Loki a Tempo.
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Co všechno můžete s produktem Quickwit vytvořit
Quickwit je open-source distribuovaný vyhledávací engine napsaný v Rustu a účelově navržený pro správu logů, distribuované trasování a úlohy pozorovatelnosti v jakémkoli měřítku. Odděluje výpočetní výkon od úložiště, indexuje data přímo do objektového úložiště, takže týmy mohou udržovat měsíce nebo roky telemetrie online za zlomek nákladů tradičních logovacích systémů.
Vlastní hostování Quickwitu na vašem vlastním VPS vám dává plnou kontrolu nad vaší pipeline pozorovatelnosti, nativní kompatibilitu s OpenTelemetry a Jaegerem a datový zdroj Grafana — bez cen za hosta, omezení uchovávání dat nebo závislosti na dodavateli spojených s platformami pozorovatelnosti SaaS.
Hlavní funkce Quickwit
Nativní OpenTelemetry
Přijímejte logy a trasování přímo přes OTLP gRPC a HTTP bez sidecarů nebo mapování schématu a poté je dotazujte během několika sekund.
Jaeger kompatibilní
Drop-in Jaeger gRPC API umožňuje stávajícímu Jaeger UI a klientům dotazovat se na stopy podporované Quickwitem s nulovými změnami v aplikaci.
Vyhledávání do jedné sekundy
Indexování poháněné technologií Tantivy poskytuje fulltextové a strukturované dotazy nad terabajty logů a rozsahů s odezvami s nízkou latencí.
Backend objektového úložiště
Indexuje data přímo do úložiště kompatibilního s S3, takže uchovávání je levné a flexibilní – uchovávejte měsíce telemetrických dat bez drahých SSD disků.
Zdroj dat Grafana
Oficiální plugin Grafana promění Quickwit v prvotřídní zdroj logů a trasování po boku dashboardů Prometheus a Loki.
Bezschémový příjem
Dynamické mapování umožňuje ingestovat částečně strukturovaný JSON, aniž byste předem definovali schéma, s volitelnými přísnými schématy, když je potřebujete.
Proč provozovat Quickwit u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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