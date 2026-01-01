Implementujte GitBucket jedním kliknutím.
Open-source samoobslužná Git platforma s rozhraním ve stylu GitHubu, poháněná JVM.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem GitBucket vytvořit
GitBucket je open-source Git platforma založená na Scala, která poskytuje známé prostředí ve stylu GitHubu na infrastruktuře, kterou ovládáte. Sdružuje hostování repozitářů, pull requesty, problémy (issues), wiki a model účtů, který zrcadlí konvence GitHubu, takže stávající týmy jej přijmou bez přeškolení.
Běží na JVM s vestavěnou databází H2 ihned po instalaci, GitBucket nepotřebuje žádné externí služby k zahájení provozu a škáluje se pomocí pluginů pro LDAP autentizaci, CI integrace a externí databáze. Vlastní hostování udržuje zdrojový kód, přístupové tokeny a historii auditů uvnitř vašeho VPS namísto SaaS třetí strany.
Hlavní funkce GitBucket
Pracovní postup ve stylu GitHubu
Repozitáře, pull requesty, issues a milníky přímo odpovídají konvencím GitHubu, takže přispěvatelé zůstanou produktivní hned od prvního dne.
Ekosystém pluginů
Oficiální a komunitní pluginy rozšiřují GitBucket o CI běžce, oznámení, vyhledávání kódu a poskytovatele ověřování.
Přístup ke Gitu přes SSH a HTTPS
Vývojáři odesílají a stahují data prostřednictvím standardního Gitu přes HTTPS nebo SSH na vyhrazeném portu pro běžné klientské nástroje.
Integrovaná wiki a správa problémů
Každé úložiště obsahuje wiki a kompletní sledovač problémů, čímž udržuje dokumentaci a projektovou práci vedle kódu.
Přenositelnost na bázi JVM
Scala aplikace s jedním WAR souborem běží kdekoli, kde běží JVM, díky čemuž jsou upgrady a zálohy předvídatelné na jakémkoli VPS.
Proč provozovat GitBucket u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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