Implementujte Vikunja jedním kliknutím.
Open-source správce úkolů s vlastním hostingem s pohledy seznamu, Kanban, Gantt a tabulky, a týmovou spoluprací a synchronizací CalDAV.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Vikunja vytvořit
Vikunja je aplikace pro správu úkolů a projektů s vlastním hostingem, která podporuje více režimů zobrazení, včetně seznamu, Kanban nástěnky, Ganttova diagramu a tabulky. Nabízí hierarchické vnořování projektů, přiřazování úkolů, termíny splnění, připomenutí, štítky a přílohy souborů pro kompletní správu úkolů v jednom nástroji.
Vlastní hosting Vikunji na VPS udržuje všechny vaše úkoly a projektová data soukromá bez poplatků za předplatné na uživatele. Synchronizace CalDAV přenáší úkoly do kalendářových aplikací, responzivní rozhraní funguje na jakémkoli zařízení a sdílení v týmu s oprávněními založenými na rolích podporuje osobní použití i spolupráci.
Hlavní funkce Vikunja
Více režimů zobrazení
Přepínejte mezi zobrazením seznamu, Kanban nástěnkou, Ganttovým diagramem a tabulkovými zobrazeními, abyste mohli pracovat s úkoly ve formátu, který preferujete.
Týmová spolupráce
Sdílejte projekty s členy týmu pomocí oprávnění založených na rolích pro prohlížení, úpravy a přidělování úkolů.
Synchronizace CalDAV
Synchronizujte úkoly a termíny splatnosti s jakoukoli kalendářovou aplikací, která podporuje CalDAV, včetně Apple Kalendáře a Thunderbirdu.
Připomenutí a oznámení
Nastavte si připomenutí úkolů pomocí e-mailových nebo push oznámení, abyste měli přehled o termínech, aniž byste museli aplikaci kontrolovat ručně.
Hierarchické projekty
Organizujte práci do vnořených projektů a podprojektů, aby odrážely komplexní týmové nebo organizační struktury.
Proč provozovat Vikunja u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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