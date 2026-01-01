Implementujte ClassicPress jedním kliknutím.
WordPress odnož, která zachovává zážitek z klasického editoru s vylepšenou stabilitou a bez složitosti Gutenberg.
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Co všechno můžete s produktem ClassicPress vytvořit
ClassicPress je komunitně vyvíjená odnož WordPressu, která zachovává známý klasický editor TinyMCE a zároveň odstraňuje blokový editor Gutenberg a s ním spojenou režii výkonu. Zachovává si kompatibilitu s většinou stávajících WordPress šablon a pluginů, což z něj činí přímočarou migrační cestu pro weby a vývojáře, kteří dávají přednost předvídatelnému a stabilnímu chování CMS před neustálými změnami rozhraní.
Vlastní hostování ClassicPressu na vašem VPS vám dává plnou kontrolu nad konfigurací PHP, laděním databáze a načasováním aktualizací — čímž eliminuje omezení spravovaného WordPress hostingu a zároveň zachovává WordPress ekosystém, který již znáte.
Hlavní funkce ClassicPress
Klasický editor zachován
Zachovává editor TinyMCE, na který jsou uživatelé WordPressu zvyklí, takže tvůrci obsahu mohou produktivně pracovat, aniž by se museli učit nové blokové rozhraní.
Kompatibilita WordPress pluginů
Funguje s tisíci stávajících pluginů a šablon WordPress, takže migrujete, aniž byste museli přestavovat svůj web nebo nahrazovat stávající sadu nástrojů.
Stabilní cykly aktualizací
Dlouhodobé zaměření na podporu znamená, že aktualizace jsou předvídatelné a zpětně kompatibilní, což snižuje riziko, že pluginy přestanou fungovat po hlavní aktualizaci.
Vylepšený výkon
Odstranění režie JavaScriptu Gutenbergem vede k rychlejšímu načítání stránek a nižší spotřebě serverových zdrojů ve srovnání s ekvivalentními moderními instalacemi WordPressu.
Úplná kontrola nad přizpůsobením
Vlastní typy příspěvků, správa rolí a podpora podřízených šablon poskytují vývojářům stejnou flexibilitu jako WordPress, s mnohem stabilnějším základem pod ním.
Proč provozovat ClassicPress u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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