Implementujte Checkcle jedním kliknutím
Open-source platforma pro monitorování v reálném čase a sledování dostupnosti, infrastruktury a SSL s veřejnými stavovými stránkami.
Vyberte si VPS balíček pro Checkcle
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Checkcle vytvořit
Checkcle je full-stack monitorovací platforma, která týmům DevOps a systémovým administrátorům poskytuje jednotný přehled nad webovými stránkami, API, servery a SSL certifikáty z jednoho self-hostovaného dashboardu. Monitoruje HTTP, TCP, DNS a ping koncové body spolu s metrikami serverů Linux a Windows — CPU, RAM, disku a sítě — vše v reálném čase.
Na rozdíl od monitorovacích nástrojů SaaS, které účtují za monitor nebo za uživatele, self-hosting Checkcle na vašem vlastním VPS znamená neomezené monitory, plné vlastnictví dat a žádné opakované poplatky. Veřejné stavové stránky a vícekanálové upozorňování prostřednictvím Telegramu, Slacku, Discordu, e-mailu a Matrixu udržují váš tým a uživatele informované, když dojde k incidentům.
Hlavní funkce Checkcle
Monitorování dostupnosti
Monitorujte HTTP, TCP, DNS a ping koncové body s nastavitelnými intervaly, sledováním doby odezvy a okamžitými upozorněními na výpadek.
Metriky serverové infrastruktury
Sledujte využití CPU, RAM, disku a sítě na serverech se systémy Linux a Windows prostřednictvím odlehčené instalace agenta na jeden řádek.
SSL a sledování domén
Sledujte vypršení platnosti SSL certifikátu a stav domény, abyste předešli neočekávaným výpadkům způsobeným vypršenými nebo chybně nakonfigurovanými certifikáty.
Veřejné stavové stránky
Sdílejte aktuální provozní stav s uživateli a zúčastněnými stranami prostřednictvím přizpůsobitelných veřejných stavových stránek.
Vícekanálové upozorňování
Odesílejte upozornění na incidenty do Telegramu, Slacku, Discordu, e-mailu a Matrixu s přizpůsobitelnými šablonami upozornění.
Proč provozovat Checkcle u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
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