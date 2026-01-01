Implementujte tinyMediaManager jedním kliknutím.
Multiplatformní správce médií pro organizaci filmů a televizních pořadů, načítání metadat a generování souborů NFO pro mediální centra.
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Co všechno můžete s produktem tinyMediaManager vytvořit
tinyMediaManager je samohostovaný správce médií, který organizuje vaše sbírky filmů a televizních pořadů načítáním bohatých metadat, obrázků a hodnocení z TheMovieDB, TheTVDB a Fanart.tv. Přejmenovává soubory podle konfigurovatelných šablon, generuje NFO soubory kompatibilní s Kodi, Emby, Jellyfin, Plex a MediaPortal a automaticky zpracovává složité vícediskové a vícepizodní struktury.
Nasazen jako grafické desktopové prostředí přístupné přes noVNC, běží zcela ve vašem prohlížeči na portu 4000 bez jakéhokoli klientského softwaru. Samohostování na vašem VPS znamená, že celá vaše knihovna médií může být organizována a udržována vzdáleně, přičemž všechna metadata jsou uložena lokálně pod vaší kontrolou.
Hlavní funkce tinyMediaManager
Načítání metadat
Získává bohatá metadata, grafiku, trailery a hodnocení z TheMovieDB, TheTVDB a Fanart.tv pro filmy a seriály.
Generování souboru NFO
Vytváří soubory NFO ve formátu očekávaném Kodi, Emby, Jellyfin, Plex a MediaPortal, čímž udržuje vaše mediální centrum vždy synchronizované.
Automatické přejmenování souborů
Přejmenuje a reorganizuje vaše mediální soubory a složky podle plně konfigurovatelných šablon na základě načtených metadat.
Podpora TV pořadů
Detekuje a uspořádává vícesezónní, vícedílné struktury, včetně speciálů, rozdělených epizod a alternativních konvencí pojmenování.
Prohlížečový desktop
Běží jako plné desktopové prostředí dostupné přes noVNC v jakémkoli prohlížeči – nevyžaduje se žádný VNC klient ani lokální instalace.
Proč provozovat tinyMediaManager u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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