Nasaďte Reiverr jedním kliknutím.
Jednotné TV-přátelské rozhraní pro Jellyfin, TMDB, Sonarr a Radarr, které nahrazuje objevování ve stylu Overseerr.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Reiverr vytvořit
Reiverr je open-source front-end, který kombinuje objevování médií, vyžádání a přehrávání do jediného rozhraní přizpůsobeného pro TV. Namísto přeskakování mezi Jellyfin, TMDB, Sonarr a Radarr uživatelé procházejí populární tituly, získávají personalizovaná doporučení, vyžadují chybějící obsah a streamují to, co je již ve vaší knihovně – vše z jedné aplikace optimalizované pro dálkové ovladače a 10-stopá uživatelská rozhraní.
Vlastní hostování Reiverr na vašem vlastním VPS udržuje každý připojený API klíč, historii sledování a protokol požadavků pod vaší kontrolou. Architektura založená na pluginech vám umožňuje přidávat nové streamovací zdroje bez úpravy jádra a stejný backend může pohánět jak webovou aplikaci, tak nativní sestavení na chytrých televizorech Samsung Tizen.
Hlavní funkce Reiverr
TMDB Objevování
Procházejte populární filmy a seriály, personalizovaná doporučení, obsazení, hodnocení a trailery s využitím dat z The Movie Database.
Jellyfin přehrávání
Streamujte obsah, který je již ve vaší knihovně Jellyfin, přímo v Reiverr, aniž byste museli přepínat aplikace nebo relace.
Požadavky Sonarr a Radarr
Odesílejte chybějící tituly přímo do Sonarr nebo Radarr pro automatické stažení a import do knihovny, aniž byste museli otevírat uživatelské rozhraní.
Rozhraní s prioritou TV
Navigace přizpůsobená pro dálkové ovládání, velká typografie a zvýraznění fokusu, které byly od základů navrženy pro chytré televize a set-top boxy.
Architektura pluginů
Vložte další přehrávací nebo zdrojové pluginy do připojené složky s pluginy pro rozšíření Reiverr bez opětovného sestavení obrazu.
Sestavení Tizen chytré televize
Spárujte hostovaný backend s oficiálním sestavením Tizen pro instalaci Reiverr jako nativní aplikace na chytrých televizorech Samsung.
Proč provozovat Reiverr u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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