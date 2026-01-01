Implementujte TeslaMate jedním kliknutím.
Samoobslužný datový záznamník pro vaši Teslu, který zaznamenává každou jízdu, nabíjení a statistiky cesty s krásnými panely Grafana.
Vyberte si VPS balíček pro TeslaMate
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem TeslaMate vytvořit
TeslaMate je open-source datový záznamník pro majitele vozů Tesla, který se připojuje k Tesla API, nepřetržitě dotazuje telemetrii vašeho vozu a ukládá každou jízdu, nabíjení, aktualizaci softwaru a událost nečinnosti do databáze PostgreSQL. Postavený na čisté webové aplikaci Phoenix a dedikované instanci Grafana s dvěma desítkami předpřipravených dashboardů, vám poskytuje historický přehled o efektivitě, degradaci baterie, nákladech na nabíjení a jízdních návycích, které aplikace Tesla nezobrazuje.
Vlastní hostování TeslaMate na vašem VPS udržuje každý kilometr jízdních dat v soukromí — žádná analytická služba třetích stran neshromažďuje vaše polohy cest, historii nabíjení nebo vzorce probuzení. Přibalený PostgreSQL, Grafana a MQTT broker běží zcela na vašem VPS a do TeslaMate se přihlásíte jednou pomocí vašeho účtu Tesla, abyste začali shromažďovat data.
Hlavní funkce TeslaMate
Záznam jízdy a nabíjení
Nepřetržité dotazování zaznamenává každou jízdu, nabíjecí relaci, aktualizaci softwaru a událost parkování s přesnými časovými razítky zahájení a ukončení a s údaji o poloze.
Předpřipravené Grafana dashboards
Dvacet čtyři předpřipravených dashboardů vizualizuje efektivitu, dojezd, náklady na nabíjení, opotřebení pneumatik a degradaci baterie – bez nutnosti nastavení Grafany.
Cesta a rozlišení adresy
Reverzní geokódování převádí nezpracované GPS souřadnice na pojmenované adresy, takže historie cest vám zobrazuje skutečné názvy míst, nikoli souřadnice.
Sledování zdraví baterie
Grafy dlouhodobé degradace baterie a projektovaná ztráta kapacity vám pomáhají činit informovaná rozhodnutí ohledně výměny nebo záručních reklamací.
Zprávy o nákladech na nabíjení
Konfigurujte tarify podle lokality pro výpočet přesných nákladů na nabíjení za relaci, odhadů měsíčních účtů a úspor oproti benzínu.
Integrace MQTT
Živý stav vozu publikovaný přes MQTT se integruje s Home Assistant, openHAB nebo jakoukoli platformou pro domácí automatizaci, která komunikuje pomocí MQTT.
Proč provozovat TeslaMate u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.