Nasaďte Glance instalací jedním kliknutím.
Lehký řídicí panel s vlastním hostingem, který sdružuje RSS kanály, počasí, statistiky serveru a další do jednoho přehledu.
Vyberte si VPS balíček pro Glance
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Glance vytvořit
Glance je self-hosted dashboard založený na Go, který centralizuje vaše důležité informační toky na jednu přizpůsobitelnou stránku. Podporuje širokou škálu widgetů – RSS kanály, předpovědi počasí, Hacker News, Reddit, YouTube kanály, statistiky serveru, stav Docker kontejnerů a další – vše se aktualizuje v reálném čase s minimálními nároky na zdroje.
Hostování Glance na vašem VPS udržuje vaše osobní datové toky soukromé a umožňuje integraci s interními API a službami, které nejsou dostupné cloudovým alternativám. Výchozí konfigurace se automaticky vytvoří při prvním spuštění, takže k funkčnímu dashboardu získáte přístup ihned po nasazení.
Hlavní funkce Glance
Jednotná agregace kanálů
Shromážděte RSS kanály, příspěvky z Redditu, Hacker News a aktualizace ze sociálních sítí do jednoho rolovatelného přehledu na nástěnce.
Monitorování serverů a kontejnerů
Monitorujte stav kontejnerů Docker a metriky serveru spolu s vašimi kanály obsahu bez přepínání nástrojů.
Rozsáhlá knihovna widgetů
Kalendář, počasí, tržní data, kanály YouTube a streamy Twitch jsou k dispozici jako konfigurovatelné widgety.
Lehká Go binárka
Glance, vytvořený v Go pro minimální využití paměti a CPU, běží pohodlně vedle dalších služeb na sdíleném VPS.
Integrace API na míru
Připojte interní API a proprietární zdroje dat pro zobrazení soukromých metrik, ke kterým hostované dashboardy nemají přístup.
Proč provozovat Glance u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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