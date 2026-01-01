Implementujte HFS jedním kliknutím.
HTTP souborový server s vlastním hostováním, který vám umožňuje sdílet soubory přímo z vašeho disku prostřednictvím moderního webového rozhraní.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem HFS vytvořit
HFS (HTTP File Server) je lehký, samoobslužný server pro sdílení souborů, který promění váš VPS v plně funkční centrum pro sdílení souborů přístupné z jakéhokoli prohlížeče.
Díky vestavěným uživatelským účtům, řízení přístupu na úrovni složek, omezení šířky pásma a virtuálnímu souborovému systému vám HFS dává plnou kontrolu nad tím, kdo má přístup k jakým souborům. Vlastní hostování na vašem VPS znamená neomezené úložiště a šířku pásma bez měsíčních poplatků za uživatele.
Hlavní funkce HFS
Virtuální souborový systém
Uspořádejte sdílený obsah do virtuální struktury složek nezávisle na skutečném rozložení vašeho disku, což vám dává plnou kontrolu nad tím, co uživatelé vidí.
Uživatelské účty a oprávnění
Vytvořte účty s oprávněními pro čtení, zápis a mazání pro jednotlivé složky, aby různí uživatelé přistupovali pouze k souborům, které mají oprávnění vidět.
Obnovitelné nahrávání a stahování
Podporuje obnovitelné přenosy, takže operace s velkými soubory přežijí přerušení sítě, aniž by začínaly od začátku.
Omezování šířky pásma
Nastavte limity rychlosti nahrávání a stahování na uživatele nebo globálně, aby váš server zůstal responzivní i během náročných přenosů souborů.
Systém pluginů
Rozšiřte HFS o komunitní pluginy pro miniatury, autentizaci LDAP, ochranu proti útokům hrubou silou, motivy a další.
Proč provozovat HFS u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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