Implementujte CloudBeaver jedním kliknutím.
Webový nástroj pro správu databází vyvinutý týmem DBeaver, podporující PostgreSQL, MySQL, MongoDB a desítky dalších.
Vyberte si VPS balíček pro CloudBeaver
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem CloudBeaver vytvořit
CloudBeaver je webová aplikace pro správu databází vyvinutá týmem, který stojí za populárním desktopovým klientem DBeaver. Přináší profesionální správu databází do jakéhokoli prohlížeče, což týmům umožňuje dotazovat se, vizualizovat a spravovat více databázových systémů z jediného rozhraní, aniž by bylo nutné instalovat desktopový software na každý počítač.
Vlastní hostování CloudBeaveru na vašem VPS udržuje databázové přihlašovací údaje a výsledky dotazů ve vaší vlastní síti. Vyhnete se tak vystavení jednotlivých databází veřejnému internetu a zároveň poskytnete svému týmu centralizovaný přístup s řízením rolí k databázím, které potřebují – z jakéhokoli zařízení, z jakéhokoli místa.
Hlavní funkce CloudBeaver
Vícedatabázová podpora
Připojte se k PostgreSQL, MySQL, SQLite, MongoDB, Oracle, SQL Serveru a mnoha dalším z jednoho jednotného rozhraní.
Vizuální tvůrce dotazů
Vytvářejte komplexní dotazy pomocí rozhraní drag-and-drop, čímž se snižují chyby a snižuje se práh pro méně zkušené uživatele.
Řízení přístupu na základě rolí
Spravujte uživatelská oprávnění na úrovni připojení, aby členové týmu viděli pouze databáze, ke kterým mají přístup.
Pokročilý SQL editor
Plnohodnotný editor s zvýrazňováním syntaxe, automatickým doplňováním a historií dotazů pro produktivní každodenní práci s databází.
Vizualizace dat
Vykreslete výsledky dotazů jako grafy a diagramy přímo v prohlížeči bez exportu do samostatného nástroje BI.
Proč provozovat CloudBeaver u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
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