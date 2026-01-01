Nasaďte Sshwifty instalací jedním kliknutím.
Webový klient SSH a Telnet, který vám umožní přístup ke vzdáleným serverům z jakéhokoli webového prohlížeče bez instalace lokálních klientů.
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Co všechno můžete s produktem Sshwifty vytvořit
Sshwifty je webový SSH a Telnet klient s vlastním hostováním, který promění jakýkoli moderní prohlížeč v plně funkční terminál pro vzdálený přístup k serveru. Podporuje ověřování pomocí SSH hesla, veřejného klíče a interaktivního ověřování z klávesnice, a to vedle běžného Telnetu, čímž eliminuje potřebu instalovat nebo konfigurovat nativní klienty na každé pracovní stanici.
Vlastní hostování Sshwifty na VPS poskytuje týmu jediný sdílený vstupní bod pro správu vzdálených počítačů odkudkoli – z telefonů, tabletů, zabezpečených firemních notebooků nebo kiosků – přičemž přístup zůstává kontrolován sdíleným klíčem. Administrátoři mohou předdefinovat předvolby hostitelů, omezit připojení na schválené cíle a auditovat provoz prostřednictvím serverových háčků, aniž by vystavovali SSH porty veřejnému internetu.
Hlavní funkce Sshwifty
SSH a Telnet
Připojte se k SSH serverům pomocí hesla, veřejného klíče nebo interaktivní autentizace z klávesnice a přistupujte k starším Telnet hostům ze stejného rozhraní.
Bez instalace klienta
Funguje zcela v prohlížeči, takže uživatelé přistupují ke vzdáleným počítačům z telefonů, tabletů nebo uzamčených pracovních stanic, aniž by museli instalovat nativní terminálový software.
Předvolby připojení
Administrátoři definují opakovaně použitelné předvolby hostitelů s vloženými přihlašovacími údaji, aby se uživatelé připojovali pouze k předem schváleným serverům z vybraného seznamu.
Serverové háčky
Externí procesy lze vyvolat před každým připojením k vynucení vlastní validace, protokolování nebo auditování bez úpravy klienta.
Jednotlivý přístupový klíč
Chraňte webové rozhraní jediným sdíleným klíčem nakonfigurovaným při nasazení, aby se na obrazovku připojení dostali pouze oprávnění uživatelé.
Proč provozovat Sshwifty u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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