Implementujte Emby instalací na jedno kliknutí.
Osobní mediální server, který organizuje a streamuje vaše videa, hudbu a fotografie na jakékoli zařízení odkudkoli.
Vyberte si VPS balíček pro Emby
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Emby vytvořit
Emby je komplexní osobní mediální server, který přináší celou vaši mediální sbírku — filmy, televizní pořady, hudbu a fotografie — do jedné jednotné platformy. Automaticky převádí a streamuje obsah na jakékoli zařízení, přičemž transkódování v reálném čase zajišťuje plynulé přehrávání bez ohledu na možnosti klienta nebo síťové podmínky.
Hostování Emby na svém vlastním VPS vám poskytuje dostupnost 24 hodin denně, rychlosti nahrávání na podnikové úrovni pro vzdálené streamování a vyhrazené transkódovací zdroje pro více souběžných diváků. Vaše mediální knihovna a metadata zůstávají zcela pod vaší kontrolou, bez úrovní předplatného omezujících přehrávání nebo úložiště.
Hlavní funkce Emby
Automatické překódování
Konverze videa a zvuku v reálném čase zajišťuje plynulé přehrávání na jakémkoli zařízení, bez ohledu na původní formát souboru nebo možnosti klienta.
Živá televize a DVR
Nalaďte si živé televizní vysílání a naplánujte nahrávání s vestavěným DVR, čímž nahradíte tradiční kabelové předplatné samostatně spravovaným řešením.
Mobilní synchronizace
Stáhněte si média do chytrých telefonů a tabletů pro offline prohlížení, čímž zajistíte, že obsah zůstane dostupný i bez připojení k internetu.
Rodičovská kontrola
Nastavte omezení obsahu a rozvrhy sledování pro jednotlivé uživatele, abyste vytvořili bezpečné mediální prostředí vhodné pro daný věk pro každého člena rodiny.
Podpora více knihoven
Uspořádejte filmy, televizní pořady, hudbu a fotografie do samostatných knihoven s bohatými metadaty, grafikou a hodnocením, automaticky načtenými.
Proč provozovat Emby u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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