Implementujte Mixpost jednoklikovou instalací.
Platforma pro plánování a správu sociálních médií s vlastním hostingem, vytvořená jako alternativa k Bufferu, Hootsuite a dalším komerčním plánovačům.
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Co všechno můžete s produktem Mixpost vytvořit
Mixpost je self-hostovaná platforma pro plánování a správu sociálních médií, vytvořená jako bezplatná alternativa k Buffer, Hootsuite a dalším komerčním plánovačům sociálních médií. Umožňuje agenturám, marketérům a individuálním tvůrcům plánovat, rozvrhovat a publikovat obsah napříč několika sociálními sítěmi z jednoho kalendáře bez poplatků za účet, omezení počtu příspěvků nebo kvót pro analýzy. Čisté webové uživatelské rozhraní (UI) poskytuje vizuální plánování obsahu, knihovnu médií, šablony příspěvků a vykreslování náhledů pro jednotlivé platformy.
Vlastní hosting Mixpostu na vašem VPS udržuje každý příspěvek, naplánovanou frontu, analytickou událost a připojený sociální účet uvnitř vaší infrastruktury, namísto průchodu přes SaaS třetí strany, která by mohla změnit ceny nebo uložit omezení rychlosti API.
Hlavní funkce Mixpost
Multiplatformní plánování
Naplánujte příspěvky na Twitter/X, Facebook, Instagram, LinkedIn, Mastodon a další z jednotného kalendáře s náhledem a přizpůsobením pro každou platformu.
Drag-and-drop kalendář
Vizuální kalendář obsahu s možností přeplánování přetažením, barevně odlišenými kategoriemi a hromadnými operacemi pro organizaci kampaní napříč několika týdny.
Knihovna médií
Vestavěná knihovna médií s nahráváním obrázků a videí, automatickou detekcí formátu a opakovaně použitelnými prvky napříč příspěvky a šablonami.
Více pracovních prostorů
Organizujte účty a kampaně do samostatných pracovních prostorů s uživatelskými oprávněními pro každý pracovní prostor – ideální pro agentury spravující mnoho klientů.
Schvalovací postupy
Volitelné schvalovací fronty umožňují členům týmu připravovat příspěvky ke kontrole před jejich naplánováním nebo zveřejněním, čímž podporují pracovní postupy klientů agentur.
REST API
Plné REST API umožňuje integrace s externími nástroji – generátory obsahu, analytickými panely nebo vlastními registračními formuláři, které se plní do front.
Proč provozovat Mixpost u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
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