Implementujte RStudio Server s instalací jedním kliknutím.
R IDE založené na prohlížeči pro statistické výpočty, analýzu dat a vizualizaci bez lokální instalace.
Vyberte si VPS balíček pro RStudio Server
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem RStudio Server vytvořit
RStudio Server je webová verze RStudio IDE, nejpoužívanějšího vývojového prostředí pro programovací jazyk R. Běží kompletně v prohlížeči a poskytuje datovým vědcům, statistikům a výzkumníkům stejné, na funkce bohaté R prostředí, jaké by měli na lokálním desktopu — editor skriptů, konzoli, prohlížeč grafů, správce balíčků a inspektor prostředí — aniž by bylo nutné instalovat R nebo RStudio na počítač každého uživatele.
Provozování RStudio Serveru na vlastním VPS poskytuje vašemu týmu trvalé R prostředí podpořené vyhrazeným CPU a pamětí. Analýzy, instalace balíčků a velké datové sady zůstávají na serveru namísto spotřebovávání zdrojů lokálního počítače, což umožňuje prakticky spouštět výpočetně náročné R úlohy z jakéhokoli zařízení.
Hlavní funkce RStudio Server
Plné R IDE v prohlížeči
Kompletní rozhraní RStudio — editor skriptů, konzole, prohlížeč prostředí a prohlížeč grafů — běží ve vašem prohlížeči bez nutnosti lokální instalace R.
R Markdown zápisníky
Vytvářejte a vykreslujte dokumenty R Markdown, které kombinují kód, výstup a text do reprodukovatelných zpráv ve formátu HTML, PDF nebo Word jediným kliknutím.
Vývoj aplikací Shiny
Vytvářejte a prohlížejte interaktivní webové aplikace Shiny přímo z editoru s panelem živého náhledu pro rychlou iteraci.
Správa balíčků
Nainstalujte a spravujte balíčky R z CRAN, Bioconductor a GitHub přímo z IDE s automatickým řešením závislostí.
Integrovaná integrace Git
Spravujte skripty, analýzy a projekty s vestavěnou podporou Git a SVN, aniž byste opustili IDE.
Proč provozovat RStudio Server u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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