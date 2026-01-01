Implementujte Dasharr jedním kliknutím.
Vlastní hostovaný řídicí panel, který sleduje statistiky nahrávání, stahování a odměn napříč více než dvaceti soukromými torrentovými trackery.
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Co všechno můžete s produktem Dasharr vytvořit
Dasharr je dashboard s otevřeným zdrojovým kódem postavený na Rustu a Vue, vytvořený speciálně pro uživatele soukromých torrentových trackerů. Periodicky dotazuje každý indexer, který povolíte, ukládá historii do PostgreSQL a zobrazuje dlouhodobé trendy v nahrávání, stahování, poměru, bonusových bodech a odměnách, které samotné trackery zřídka odhalují nad rámec aktuální hodnoty.
Vlastní hostování Dasharru na vašem VPS udržuje každý API klíč a celou historii vašich tracker účtů zcela na vaší vlastní infrastruktuře namísto služby třetí strany. Statistiky jsou shromažďovány každých šest hodin na pozadí, abyste mohli korelovat nahrávání, automatizované nástroje a čerpání odměn napříč všemi vašimi trackery v jedné časové ose.
Hlavní funkce Dasharr
Podpora více trackerů
Integrované sběrače pro více než dvacet soukromých trackerů, včetně RED, BTN, GGn, MAM, OPS, BLU, ANT, FNP a mnoha dalších, pod jedním ovládacím panelem.
Dlouhodobá historie
Každá anketa je uložena v PostgreSQL, takže můžete vidět, jak se nahrávání, poměr a bonusové body vyvíjejí v průběhu týdnů a měsíců namísto pouhého aktuálního snímku.
Naplánovaný sběr
Statistiky se automaticky aktualizují každých šest hodin na pozadí, takže řídicí panel vždy odráží nedávnou aktivitu bez ruční synchronizace.
Plánování odměn
Sledujte výdělky z odměn a útratu napříč trackery, abyste si naplánovali, kolik lze přidělit na požadavky v jakémkoli zvoleném časovém období.
OpenAPI zdokumentované
Každý koncový bod je zpřístupněn prostřednictvím Swagger UI na adrese /swagger-ui/, takže data mohou být dotazována z vlastních skriptů, Grafany nebo jiných dashboardů.
Soukromí v základu
Klíče API Trackeru nikdy neopouštějí váš VPS – backend komunikuje přímo s každým indexerem a ukládá přihlašovací údaje ve vaší vlastní databázi PostgreSQL.
Proč provozovat Dasharr u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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