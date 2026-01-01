Implementujte Chroma instalací jedním kliknutím.
Open-source vektorová databáze pro AI aplikace, sémantické vyhledávání a pipeline pro generování s rozšířením o vyhledávání.
Vyberte si VPS balíček pro Chroma
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Chroma vytvořit
Chroma je open-source databáze embeddingů, speciálně navržená pro AI aplikace, které potřebují ukládat, indexovat a dotazovat se na vysokodimenzionální vektorové embeddingy. Nativně se integruje s LangChain, LlamaIndex a OpenAI SDK, což z ní činí nejrychlejší způsob, jak přidat možnosti sémantického vyhledávání a generování s rozšířeným vyhledáváním (RAG) do jakékoli aplikace, aniž byste museli budovat vlastní vektorovou infrastrukturu.
Vlastní hosting Chromy na vašem VPS udržuje vaše embeddingy, data dokumentů a vzorce dotazů pod vaší kontrolou, bez cen za jednotlivé dotazy a s flexibilitou ladit zdroje podle toho, jak se vaše kolekce rozrůstá.
Hlavní funkce Chroma
RAG Pipeline Připraveno
Navrženo jako vyhledávací vrstva pro aplikace LLM, abyste mohli opřít odpovědi modelu ve svých vlastních dokumentech s minimální integrační prací.
Integrace frameworků
Nativní podpora pro LangChain, LlamaIndex a OpenAI SDK znamená, že se váš stávající kód AI připojí k Chroma pouze s několika řádky konfigurace.
Filtrování metadat
Kombinujte vyhledávání podobnosti vektorů se strukturovanými filtry metadat pro zúžení výsledků podle data, kategorie nebo jakéhokoli vlastního atributu bez následného zpracování.
Více metrik vzdálenosti
Zvolte kosinovou podobnost, L2 vzdálenost nebo skalární součin pro každou kolekci tak, aby odpovídaly metrice, se kterou byl trénován váš model vnoření, a zajistili tak přesné výsledky.
Trvalé úložiště
Vektory a indexy přežijí restarty a aktualizace, takže vaše znalostní báze zůstane nedotčena bez opětovného načítání dokumentů po každé změně nasazení.
Proč provozovat Chroma u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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