Nasaďte GeoNetwork jedním kliknutím.
Open-sourceová katalogová aplikace pro správu geoprostorových metadat, datových sad a interaktivních mapových služeb.
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Co všechno můžete s produktem GeoNetwork vytvořit
GeoNetwork je katalogová aplikace s otevřeným zdrojovým kódem, založená na standardech, vytvořená pro správu prostorově referencovaných zdrojů napříč organizacemi. Vyvinutá pod záštitou nadace OSGeo, poskytuje úpravu metadat, federované vyhledávání a vestavěný prohlížeč map, které fungují s ISO 19115/19139, Dublin Core a OGC API Records ihned po instalaci.
Vlastní hostování GeoNetwork udržuje plnou kontrolu nad citlivými geoprostorovými datovými sadami, přihlašovacími údaji pro sběr dat a zásadami přístupu na vašem vlastním VPS. Tato šablona obsahuje PostGIS pro relační úložiště a Elasticsearch pro rychlé indexované vyhledávání, takže katalog je připraven k produkčnímu použití okamžikem spuštění.
Hlavní funkce GeoNetwork
Katalog prostorových metadat
Spravujte záznamy kompatibilní s ISO 19115/19139, Dublin Core a INSPIRE, s vestavěnou validací a šablonovou úpravou.
Federovaný sběr
Načítat metadata z CSW, OAI-PMH, WMS, WFS a dalších uzlů GeoNetwork podle plánu k vytvoření jediné vyhledávací vrstvy.
Vyhledávání v Elasticsearch
Plnotextové a fasetové prostorové vyhledávání poháněné integrovaným backendem Elasticsearch pro výsledky v řádu milisekund napříč miliony záznamů.
Vložený prohlížeč map
Náhled vrstev WMS, WMTS a WFS přímo ze záznamu pomocí integrovaného mapového klienta založeného na OpenLayers.
OGC API Záznamy
Zpřístupněte obsah katalogu prostřednictvím CSW 2.0.2 a moderního standardu OGC API Records pro integrace s navazujícími geoportály.
PostGIS backend
Dodává se s databází PostGIS, takže prostorové geometrie, odkazy a pravidla přístupu přetrvávají v osvědčeném open-source GIS enginu.
Proč provozovat GeoNetwork u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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