Sleva až 69 % na DVinyl

Nasaďte DVinyl instalací na jedno kliknutí.

Samohostovaný správce sbírek, který katalogizuje a oceňuje vinyly, CD, knihy, filmy a videohry v jedné knihovně.

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Automatické týdenní zálohy zdarma
VPS spravovaný pomocí AI
139,99/měs.
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30denní záruka vrácení peněz
Nasaďte DVinyl instalací na jedno kliknutí.

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68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
64% sleva
KVM 2
545,99
197,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
64% sleva
KVM 2
545,99
197,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem DVinyl vytvořit

DVinyl je open-source správce sbírky vytvořený pro nadšence do fyzických médií, kteří chtějí mít jedno, přizpůsobitelné místo pro své vinyly, CD, kazety, knihy, komiksy, Blu-ray disky, DVD a videohry. Získává bohatá metadata a obaly alb z Discogs, Hardcover, TMDB a IGDB, poté odhaduje tržní hodnotu hudebních vydání, aby sběratelé mohli sledovat, jakou skutečnou hodnotu mají jejich sbírky.

Vlastní hostování DVinyl na vašem vlastním VPS udržuje váš kompletní inventář sbírky, značky umístění a data seznamu přání pod vaší kontrolou, namísto toho, aby byly uzamčeny v aplikaci třetí strany nebo tabulce. Přibalená databáze MongoDB zajišťuje, že váš katalog přetrvá napříč aktualizacemi, a privátní autentizační systém vám umožní procházet sbírku sami nebo sdílet zobrazení pouze pro čtení s přáteli.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce DVinyl

Víceformátová knihovna

Katalogizujte vinyly, CD, kazety, knihy, komiksy, Blu-ray, DVD a videohry vedle sebe v jedné sjednocené sbírce namísto přepínání mezi samostatnými aplikacemi.

Tržní ocenění Discogs

Získejte v reálném čase nízké, střední a vysoké tržní odhady z Discogs, abyste vždy věděli, jakou hodnotu má vaše hudební sbírka na sekundárním trhu.

Import Discogs jedním kliknutím

Importujte celou stávající sbírku Discogs jediným kliknutím nebo přidejte nové položky podle ID vydání bez nutnosti přepisovat údaje o umělci, vydavatelství nebo skladbě.

Přizpůsobitelný řídicí panel

Vytvořte si své domovské zobrazení s modulárními widgety statistik, konfigurovatelnými navigačními zkratkami a vizuálními motivy pro jednotlivé kategorie, které odpovídají vašemu způsobu procházení.

Sledování fyzické polohy

Označení, které ukazuje, kde je každá položka umístěna na vašich policích, ve skladu nebo je zapůjčena, abyste mohli najít konkrétní záznam nebo knihu, aniž byste museli prohledávat celou sbírku.

Seznam přání a sdílení

Sledujte budoucí nálezy ve vyhrazeném seznamu přání a zpřístupněte svůj katalog prostřednictvím vestavěného ověřování pro soukromé prohlížení nebo sdílení pouze pro čtení.

Proč provozovat DVinyl u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
Začít
Začněte lokálně. Expandujte globálně

Docker VPS hosting, na který je spoleh

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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30denní záruka vrácení peněz

Vyzkoušejte si vše bez rizika díky naší 30denní záruce vrácení peněz. Podrobnosti najdete v našich podmínkách pro vracení plateb.

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