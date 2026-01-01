Nasaďte DVinyl instalací na jedno kliknutí.
Samohostovaný správce sbírek, který katalogizuje a oceňuje vinyly, CD, knihy, filmy a videohry v jedné knihovně.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem DVinyl vytvořit
DVinyl je open-source správce sbírky vytvořený pro nadšence do fyzických médií, kteří chtějí mít jedno, přizpůsobitelné místo pro své vinyly, CD, kazety, knihy, komiksy, Blu-ray disky, DVD a videohry. Získává bohatá metadata a obaly alb z Discogs, Hardcover, TMDB a IGDB, poté odhaduje tržní hodnotu hudebních vydání, aby sběratelé mohli sledovat, jakou skutečnou hodnotu mají jejich sbírky.
Vlastní hostování DVinyl na vašem vlastním VPS udržuje váš kompletní inventář sbírky, značky umístění a data seznamu přání pod vaší kontrolou, namísto toho, aby byly uzamčeny v aplikaci třetí strany nebo tabulce. Přibalená databáze MongoDB zajišťuje, že váš katalog přetrvá napříč aktualizacemi, a privátní autentizační systém vám umožní procházet sbírku sami nebo sdílet zobrazení pouze pro čtení s přáteli.
Hlavní funkce DVinyl
Víceformátová knihovna
Katalogizujte vinyly, CD, kazety, knihy, komiksy, Blu-ray, DVD a videohry vedle sebe v jedné sjednocené sbírce namísto přepínání mezi samostatnými aplikacemi.
Tržní ocenění Discogs
Získejte v reálném čase nízké, střední a vysoké tržní odhady z Discogs, abyste vždy věděli, jakou hodnotu má vaše hudební sbírka na sekundárním trhu.
Import Discogs jedním kliknutím
Importujte celou stávající sbírku Discogs jediným kliknutím nebo přidejte nové položky podle ID vydání bez nutnosti přepisovat údaje o umělci, vydavatelství nebo skladbě.
Přizpůsobitelný řídicí panel
Vytvořte si své domovské zobrazení s modulárními widgety statistik, konfigurovatelnými navigačními zkratkami a vizuálními motivy pro jednotlivé kategorie, které odpovídají vašemu způsobu procházení.
Sledování fyzické polohy
Označení, které ukazuje, kde je každá položka umístěna na vašich policích, ve skladu nebo je zapůjčena, abyste mohli najít konkrétní záznam nebo knihu, aniž byste museli prohledávat celou sbírku.
Seznam přání a sdílení
Sledujte budoucí nálezy ve vyhrazeném seznamu přání a zpřístupněte svůj katalog prostřednictvím vestavěného ověřování pro soukromé prohlížení nebo sdílení pouze pro čtení.
Proč provozovat DVinyl u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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