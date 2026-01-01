Implementujte Trailarr s instalací jedním kliknutím.
Automaticky stahujte a organizujte filmové a televizní trailery pro vaše mediální knihovny Radarr a Sonarr.
Vyberte si VPS balíček pro Trailarr
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Trailarr vytvořit
Trailarr je open-source doplněk k mediálnímu balíčku arr, který vyhledává, stahuje a ukládá trailery vedle filmů a televizních pořadů již spravovaných nástroji Radarr a Sonarr. Připojuje se k několika instancím Radarr, Sonarr a Plex, detekuje, zda trailer již existuje, a používá yt-dlp s FFmpeg k získání chybějících v rozlišení a kodeku, které si zvolíte.
Vlastní hostování Trailarr na VPS zajišťuje nepřetržitý běh pracovního postupu s trailery, aniž by zatěžovalo domácí server, a stažené soubory se ukládají do stejných cest knihovny, které váš mediální server již skenuje. Přizpůsobitelné konvence pojmenování, profily kvality a historie událostí usnadňují udržování kompletní sbírky trailerů, která funguje s Plex, Jellyfin, Emby a Kodi.
Hlavní funkce Trailarr
Synchronizace Radarr a Sonarr
Připojuje se k několika instancím Radarr, Sonarr a Plex, aby zjistilo všechny sledované filmy a televizní pořady bez nutnosti ručního importu.
Automatické stahování upoutávek
Používá yt-dlp a FFmpeg na pozadí k načítání upoutávek a jejich překódování do vámi preferovaného rozlišení, kodeku a nastavení zvuku.
Kvalitní profily
Definujte pro každý profil rozlišení, formát a pravidla filtrování, aby každá knihovna získala trailery, které odpovídají jejím standardům kvality.
Konvence pojmenování Plex
Ukládá trailery vedle mediálních souborů pomocí názvů ve stylu Plexu, takže je Plex, Jellyfin, Emby a Kodi rozpoznají bez dodatečné konfigurace.
Hardwarová akcelerace
Volitelná akcelerace VAAPI a NVIDIA zrychluje transkódování trailerů a udržuje nízké využití CPU u velkých knihoven.
Historie událostí a protokoly
Vestavěné sledování událostí a podrobné protokoly přesně ukazují, které upoutávky byly staženy, přeskočeny nebo selhaly, pro snadné řešení problémů.
Proč provozovat Trailarr u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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