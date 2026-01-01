Implementujte Meilisearch jedním kliknutím.
Open-source vyhledávač postavený v Rustu, který poskytuje výsledky odolné proti překlepům za méně než 50 milisekund.
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Co všechno můžete s produktem Meilisearch vytvořit
Meilisearch je bleskurychlý open-source vyhledávač napsaný v Rustu, který vrací relevantní výsledky za méně než 50 ms s vestavěnou tolerancí překlepů, fasetovým filtrováním a přizpůsobitelným řazením — vše prostřednictvím jednoduchého REST API. Funguje ihned po vybalení s chytrými výchozími nastaveními, což usnadňuje přidání výkonného vyhledávání do e-commerce obchodů, dokumentačních webů a SaaS aplikací.
Hostování Meilisearch na vašem vlastním VPS vám poskytuje vyhrazený CPU a paměť pro konzistentní výkon pod 50 ms při zatížení, neomezené indexování dokumentů za pevnou cenu a plnou kontrolu nad zabezpečením a konfigurací, aniž byste se spoléhali na spravovanou vyhledávací službu.
Hlavní funkce Meilisearch
Výsledky pod 50 ms
Jádro založené na Rustu vrací výsledky vyhledávání za méně než 50 milisekund, a to i napříč miliony dokumentů.
Integrovaná tolerance překlepů
Uživatelé najdou, co potřebují i s překlepy – k aktivaci chytré korekce překlepů není vyžadována žádná konfigurace.
Fasetové filtrování
Výkonné filtry a aspekty umožňují uživatelům upřesnit výsledky vyhledávání podle kategorie, ceny, štítku nebo jakéhokoli vlastního atributu.
Jednoduché REST API
Komplexní SDK pro JavaScript, Python, PHP, Go a další usnadňují integraci pro jakýkoli stack.
Indexování v reálném čase
Dokumenty jsou prohledávatelné okamžitě po přidání, bez zpoždění při přestavbě nebo ručního obnovování indexu.
Proč provozovat Meilisearch u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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