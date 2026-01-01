Implementujte Cloudreve instalací na jedno kliknutí.
Platforma pro cloudové úložiště s vlastním hostingem, která nabízí sdílení souborů, online náhled a podporu více uživatelů, vše pod vaší plnou kontrolou.
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Co všechno můžete s produktem Cloudreve vytvořit
Cloudreve je open-source platforma pro cloudové úložiště s vlastním hostováním, která má přes 27 000 hvězdiček na GitHubu. Byla vytvořena tak, aby jednotlivcům a týmům poskytla soukromý cloudový disk, který plně kontrolují. Nabízí propracované prostředí ve stylu Google Drive — nahrávání přetažením, sdílené odkazy, online náhled médií a integraci s WebDAV pro stolní počítače — přičemž všechny soubory ukládá na infrastrukturu, kterou vlastníte.
Na rozdíl od komerčních služeb cloudového úložiště Cloudreve neúčtuje žádné poplatky za uživatele, neprovádí skenování souborů a nemá žádná omezení úložiště kromě kapacity disku vašeho VPS. Podporuje více úložných backendů, včetně lokálního disku, služeb kompatibilních s S3, OneDrive a Google Drive, což vám umožňuje sjednotit různorodá úložiště pod jedním přístupovým bodem. Toto nasazení spojuje Cloudreve s PostgreSQL a Redis pro spolehlivé ukládání metadat a rychlé procházení souborů.
Hlavní funkce Cloudreve
Více úložných backendů
Připojte místní disk, S3-kompatibilní úložiště, OneDrive nebo Google Drive a spravujte všechna úložiště z jednoho jednotného rozhraní.
Zabezpečení sdílení souborů
Vytvářejte sdílené odkazy s volitelnou ochranou heslem, datumy vypršení platnosti a limity stahování, abyste mohli kontrolovat, kdo k čemu přistupuje.
Online náhled médií
Prohlížejte obrázky, videa, zvukové soubory, dokumenty a soubory kódu přímo v prohlížeči bez stahování.
WebDAV desktopový přístup
Připojte Cloudreve jako síťovou jednotku v systémech Windows, macOS nebo Linux pro nativní integraci souborového systému bez dalšího softwaru.
Víceuživatelský s kvótami
Vytvářejte uživatelské účty s individuálními kvótami úložiště a úrovněmi oprávnění pro rodiny, týmy nebo klienty.
Proč provozovat Cloudreve u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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