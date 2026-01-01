Implementujte XWiki jedním kliknutím.
Výkonná open-source wiki platforma pro správu týmových znalostí, dokumentaci a společné pracovní prostory.
Vyberte si VPS balíček pro XWiki
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem XWiki vytvořit
XWiki je open-source podniková wiki platforma, která přesahuje statickou dokumentaci. Její model strukturovaných stránek organizuje obsah do hierarchických prostorů a stránek, zatímco vestavěný skriptovací engine umožňuje týmům vytvářet dynamické dashboardy a vlastní intranetové aplikace přímo na wiki stránkách. S více než 900 rozšířeními a vestavěným průvodcem App Within Minutes mohou týmy přeměnit XWiki na přizpůsobenou znalostní bázi, nástroj pro sledování problémů nebo projektový pracovní prostor, aniž by začínaly od nuly.
Vlastní hostování XWiki na vašem vlastním VPS udržuje veškerou dokumentaci, interní procesy a firemní znalosti pod vaší přímou kontrolou — žádné poplatky za uživatele, žádná závislost na dodavateli a žádná data opouštějící vaši infrastrukturu. Tato šablona propojuje XWiki s databází PostgreSQL pro spolehlivé úložiště připravené pro produkci.
Hlavní funkce XWiki
Strukturovaný model stránky
Uspořádejte obsah do hierarchických prostorů a stránek se vztahy rodič-dítě, aby velké znalostní báze zůstaly přehledné a konzistentní.
Vestavěný nástroj pro tvorbu aplikací
Vytvářejte vlastní datové aplikace na wiki stránkách pomocí průvodce App Within Minutes — není vyžadován žádný externí framework ani kódování.
900+ rozšíření
Rozšiřte XWiki s knihovnou více než 900 komunitních rozšíření pokrývajících kalendáře, diagramy, správu úkolů a autentizaci LDAP.
Skriptovací engine
Pište skripty Velocity, Groovy nebo Python uvnitř wiki stránek pro vytváření dynamického obsahu, dashboardů a automatizovaných reportů.
Fulltextové vyhledávání
Vestavěný Solr indexuje veškerý obsah stránek a přílohy a okamžitě poskytuje relevantní výsledky i napříč velkými znalostními bázemi.
Historie revizí
Každá úprava je automaticky verzována s úplným zobrazením rozdílů a obnovením jedním kliknutím pro obnovení jakékoli předchozí verze jakékoli stránky.
Proč provozovat XWiki u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.