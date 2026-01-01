Sleva až 69 % na XWiki

Implementujte XWiki jedním kliknutím.

Výkonná open-source wiki platforma pro správu týmových znalostí, dokumentaci a společné pracovní prostory.

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Automatické týdenní zálohy zdarma
VPS spravovaný pomocí AI
139,99/měs.
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30denní záruka vrácení peněz
Implementujte XWiki jedním kliknutím.

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68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
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Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
63% sleva
KVM 2
545,99
202,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
63% sleva
KVM 2
545,99
202,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem XWiki vytvořit

XWiki je open-source podniková wiki platforma, která přesahuje statickou dokumentaci. Její model strukturovaných stránek organizuje obsah do hierarchických prostorů a stránek, zatímco vestavěný skriptovací engine umožňuje týmům vytvářet dynamické dashboardy a vlastní intranetové aplikace přímo na wiki stránkách. S více než 900 rozšířeními a vestavěným průvodcem App Within Minutes mohou týmy přeměnit XWiki na přizpůsobenou znalostní bázi, nástroj pro sledování problémů nebo projektový pracovní prostor, aniž by začínaly od nuly.

Vlastní hostování XWiki na vašem vlastním VPS udržuje veškerou dokumentaci, interní procesy a firemní znalosti pod vaší přímou kontrolou — žádné poplatky za uživatele, žádná závislost na dodavateli a žádná data opouštějící vaši infrastrukturu. Tato šablona propojuje XWiki s databází PostgreSQL pro spolehlivé úložiště připravené pro produkci.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce XWiki

Strukturovaný model stránky

Uspořádejte obsah do hierarchických prostorů a stránek se vztahy rodič-dítě, aby velké znalostní báze zůstaly přehledné a konzistentní.

Vestavěný nástroj pro tvorbu aplikací

Vytvářejte vlastní datové aplikace na wiki stránkách pomocí průvodce App Within Minutes — není vyžadován žádný externí framework ani kódování.

900+ rozšíření

Rozšiřte XWiki s knihovnou více než 900 komunitních rozšíření pokrývajících kalendáře, diagramy, správu úkolů a autentizaci LDAP.

Skriptovací engine

Pište skripty Velocity, Groovy nebo Python uvnitř wiki stránek pro vytváření dynamického obsahu, dashboardů a automatizovaných reportů.

Fulltextové vyhledávání

Vestavěný Solr indexuje veškerý obsah stránek a přílohy a okamžitě poskytuje relevantní výsledky i napříč velkými znalostními bázemi.

Historie revizí

Každá úprava je automaticky verzována s úplným zobrazením rozdílů a obnovením jedním kliknutím pro obnovení jakékoli předchozí verze jakékoli stránky.

Proč provozovat XWiki u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

Docker VPS hosting, na který je spoleh

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.

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30denní záruka vrácení peněz

Vyzkoušejte si vše bez rizika díky naší 30denní záruce vrácení peněz. Podrobnosti najdete v našich podmínkách pro vracení plateb.

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