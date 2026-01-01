Implementujte TaskTrove s instalací jedním kliknutím.
Osobní správce úkolů s vlastním hostováním, který nabízí parsování přirozeného jazyka, opakující se úkoly a zobrazení Kanban a kalendáře.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem TaskTrove vytvořit
TaskTrove je lehká, self-hosted aplikace pro správu úkolů, která ukládá všechna data jako prosté soubory JSON – není potřeba žádná databáze. Zpracovává vstup v přirozeném jazyce pro data a časy, podporuje neomezené podúkoly a opakující se vzory úkolů a organizuje práci do projektů s barevně odlišenými štítky. Více zobrazení – seznam, Kanban nástěnka a kalendář – vám umožní pracovat s úkoly v rozložení, které se zrovna hodí.
Na rozdíl od cloudových aplikací pro správu úkolů, které synchronizují data přes servery třetích stran, TaskTrove běží zcela na vašem vlastním VPS bez sledování, bez analýzy využití a bez závislostí na externích API. Data úkolů jsou uložena jako čitelné soubory JSON, které lze zálohovat, přenášet nebo prohlížet v libovolném textovém editoru.
Hlavní funkce TaskTrove
Analýza přirozeného jazyka
Napište „zítra ve 14:00“ nebo „každý pátek“ k nastavení termínů splnění a opakovaných plánů, aniž byste se dotkli výběru data.
Kanban a kalendářová zobrazení
Přepínejte mezi rozvržením seznamu, Kanban nástěnky a kalendáře, abyste mohli pracovat se svými úkoly v zobrazení, které nejlépe odpovídá vašemu aktuálnímu zaměření.
Vzorce opakujících se úkolů
Nastavte denní, týdenní, měsíční nebo plně vlastní pravidla opakování, aby se rutinní úkoly automaticky přeplánovaly bez ručního zadávání.
Organizace projektu
Seskupte úkoly do projektů se sekcemi, barevně odlišenými štítky a neomezeným počtem podúkolů, abyste udrželi složitou práci strukturovanou a přehlednou.
Souborové úložiště
Všechny úkoly jsou uloženy jako prosté soubory JSON – snadno zálohovat, přenést na jinou instanci nebo přímo číst bez databázového nástroje.
Proč provozovat TaskTrove u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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