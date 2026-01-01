Nasaďte Downtify instalací na jedno kliknutí.
Stahovač hudby, který stahuje zvuk z YouTube pomocí odkazů ze Spotify, automaticky označuje soubory metadaty, obalem alba a texty písní.
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Co všechno můžete s produktem Downtify vytvořit
Downtify je samoobslužná aplikace pro stahování hudby, která propojuje bohatá metadata Spotify s audio knihovnou YouTube. Vložte jakýkoli odkaz ze Spotify – jednotlivou skladbu, album nebo celý playlist – a Downtify načte zvuk a automaticky obohatí výsledný soubor o obal alba, informace o interpretovi, čísla skladeb, texty písní a žánrové značky.
Webové rozhraní je záměrně minimalistické: odešlete URL, obdržíte plně otagovaný zvukový soubor. Stažené soubory jsou uloženy v trvalém svazku, což usnadňuje integraci sbírky s jakýmkoli správcem mediální knihovny. Upozornění na ploše vás upozorní, když se dokončí velké stahování. Vlastní hosting vám dává plnou kontrolu nad vaší hudební knihovnou bez závislosti na dostupnosti streamování nebo poplatků za stream.
Hlavní funkce Downtify
Stažení odkazů Spotify
Přijímá adresy URL Spotify pro jednotlivé skladby, alba a seznamy skladeb a poté automaticky načte odpovídající zvuk z YouTube.
Automatické tagování metadat
Vkládá obaly alb, texty písní, podrobnosti o umělci, čísla skladeb a žánrové značky do každého staženého souboru pro přehlednou organizaci knihovny.
Dávková podpora playlistů
Stahuje celá alba a playlisty v jediné operaci, přičemž na pozadí zajišťuje správu fronty a sledování průběhu.
Oznámení na ploše
Upozorní vás na dokončení stahování, takže se můžete věnovat jiné práci, zatímco se zpracovávají velké dávky.
Trvalé úložiště
Ukládá všechny stažené soubory na vyhrazený svazek, který přežije restarty kontejnerů a integruje se s externími nástroji knihovny médií.
Proč provozovat Downtify u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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