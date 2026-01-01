Implementujte Zensical jedním kliknutím
Samohostovaná dokumentační platforma, která vytváří a poskytuje krásné projektové dokumenty založené na Markdownu s živým náhledem.
Vyberte si VPS balíček pro Zensical
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Zensical vytvořit
Zensical je moderní dokumentační platforma vytvořená týmem, který stojí za Material for MkDocs. Generuje uhlazené, prohledávatelné dokumentační webové stránky ze zdrojových souborů Markdown a poskytuje je s vestavěným serverem s živým náhledem — takže změny ve vaší dokumentaci jsou okamžitě viditelné v prohlížeči. Podporuje jak svůj vlastní nativní formát
zensical.toml, tak stávající konfigurační soubory
mkdocs.yml, čímž je migrace z MkDocs přímočará.
Vlastní hostování Zensicalu na vašem vlastním VPS znamená, že vaše dokumentace žije na infrastruktuře, kterou ovládáte, bez poplatků za stránku, bez sledování čtenářů a bez závislosti na službě hostování dokumentace třetí strany. Startovací projekt se automaticky vytvoří při prvním spuštění, abyste mohli okamžitě začít psát.
Hlavní funkce Zensical
Tvorba na bázi Markdownu
Pište dokumentaci v souborech prostého Markdownu a nechte ji vykreslit jako uhlazený, plně navigovatelný web s dokumentací.
Server živého náhledu
Vestavěný vývojový server znovu načítá dokumentaci v prohlížeči, jakmile jsou zdrojové soubory uloženy, díky čemuž je úprava rychlá a okamžitá.
Fulltextové vyhledávání
Vestavěné vyhledávání na straně klienta indexuje všechny stránky dokumentace, aby čtenáři mohli okamžitě najít obsah bez jakékoli infrastruktury na straně serveru.
Kompatibilita MkDocs
Čte stávající
mkdocs.yml konfigurační soubory, což týmům umožňuje migrovat z MkDocs bez přepisování jejich konfigurace.
Vícejazyčná podpora
Plná internacionalizace ve více než 60 jazycích pro dokumentaci sloužící globálnímu publiku v jejich rodném jazyce.
Úvodní projekt při prvním spuštění
Automaticky inicializuje ukázkový dokumentační projekt při prvním nasazení, abyste mohli okamžitě začít psát a přizpůsobovat.
Proč provozovat Zensical u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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