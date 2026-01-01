Implementujte The Lounge instalací jedním kliknutím.
Samoobslužný, stále online IRC klient, který vás udržuje připojené a ukládá celou vaši historii zpráv na všech zařízeních.
Vyberte si VPS balíček pro The Lounge
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem The Lounge vytvořit
The Lounge je samoobslužný webový IRC klient, který funguje jako trvalý IRC bouncer — zůstává připojen k sítím 24 hodin denně, takže vám nikdy neuniknou zprávy. Ukládá kompletní historii chatu a synchronizuje označení přečtených zpráv napříč všemi vašimi zařízeními prostřednictvím responzivního rozhraní prohlížeče.
Vlastní hosting The Lounge na VPS poskytuje každému uživateli trvalou IRC přítomnost, aniž by potřeboval samostatnou službu BNC. Podporuje více uživatelských účtů, autentizaci SASL a LDAP, push oznámení, náhledy odkazů a současná připojení k více IRC sítím.
Hlavní funkce The Lounge
Nepřetržité připojení
The Lounge zůstává připojený k IRC sítím 24 hodin denně na vašem VPS, díky čemuž nikdy nezmeškáte zprávy, i když jsou vaše zařízení offline.
Celá historie zpráv
Všechny zprávy jsou uloženy na serveru a synchronizovány napříč všemi zařízeními, což vám poskytuje kompletní historii z jakéhokoli prohlížeče.
Vícesíťová podpora
Připojte se současně k několika sítím IRC s oddělenými účty pro každého uživatele na vašem serveru.
Push oznámení
Dostávejte mobilní a desktopová push oznámení pro zmínky a přímé zprávy bez nutnosti mít otevřenou záložku prohlížeče.
Proč provozovat The Lounge u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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