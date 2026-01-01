Implementujte OneDev instalací na jedno kliknutí.
Komplexní DevOps platforma s vlastní správou, s Git hostingem, CI/CD pipelineami, kanban nástěnkami a registrem balíčků.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem OneDev vytvořit
OneDev je komplexní self-hosted DevOps platforma, která v sobě spojuje Git hosting, CI/CD automatizaci, sledování požadavků, kanban nástěnky a registr balíčků do jediné aplikace. Díky svému vizuálnímu nástroji pro tvorbu pipeline a funkcím analýzy kódu je přístupná vývojářům bez hlubokých znalostí DevOps, zatímco pokročilý dotazovací jazyk poskytuje pokročilým uživatelům přesnou kontrolu nad sestaveními, požadavky a commity.
Implementace OneDev na vašem VPS znamená neomezený počet vývojářů za fixní cenu infrastruktury, s plným vlastnictvím svého zdrojového kódu a artefaktů sestavení. Tato šablona zahrnuje PostgreSQL pro spolehlivé ukládání dat a přístup k Docker socketu, takže OneDev může spouštět CI/CD úlohy přímo na vašem serveru.
Hlavní funkce OneDev
Hosting Git a revize kódu
Plnohodnotný Git server s pokročilou vizualizací rozdílů, ochranou větví a ovládáním strategií slučování pro strukturovanou revizi kódu.
Vizuální CI/CD Tvůrce
Vytvářejte a vizualizujte pipeline, aniž byste museli psát YAML od nuly – kroky přetažením s plným exportem YAML pro správu verzí.
Kanban a sledování úkolů
Vestavěné kanbanové nástěnky a sledování problémů s vlastními poli a pokročilým dotazovacím jazykem pro přesné filtrování.
Registr balíčků
Hostujte Docker obrazy a další artefakty sestavení v integrovaném registru společně s vaším kódem a vašimi pipeline.
Kódová inteligence
Navigace podle symbolů a sémantické vyhledávání kódu pomáhají vývojářům rychleji porozumět neznámým kódovým základům.
Proč provozovat OneDev u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
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