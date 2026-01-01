Implementujte Dolibarr instalací na jedno kliknutí.
Open-source platforma ERP a CRM pro správu prodeje, fakturace, skladu a obchodních operací.
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Co všechno můžete s produktem Dolibarr vytvořit
Dolibarr je modulární, open-source ERP a CRM platforma, která pokrývá celou škálu obchodních operací – správu zákazníků, nabídky, faktury, inventář, projekty, lidské zdroje a účetnictví – v jediném integrovaném systému. Jeho modulární architektura vám umožňuje aktivovat pouze funkce, které vaše podnikání potřebuje, a udržuje tak rozhraní přehledné s růstem vašich požadavků.
Vlastní hosting Dolibarru na vašem VPS znamená, že vaše finanční data, záznamy o zákaznících a obchodní dokumenty jsou uloženy na infrastruktuře, kterou plně kontrolujete. Neexistují žádné licenční poplatky za uživatele, žádná omezení úložiště uložená dodavatelem a není vyžadováno žádné předplatné k odemknutí pokročilých modulů – což z něj činí nákladově efektivní dlouhodobou volbu pro rostoucí podniky, které chtějí mít úplné vlastnictví svých provozních dat.
Hlavní funkce Dolibarr
Integrovaný CRM
Sledujte potenciální zákazníky, spravujte kontakty a sledujte obchodní proces od prvního kontaktu až po podepsanou fakturu na jednom místě.
Fakturace a cenové nabídky
Vytvářejte profesionální nabídky, převádějte je na objednávky a vystavujte faktury s automatickým sledováním plateb a upomínkami.
Správa skladových zásob
Monitorujte stav zásob, spravujte nákupní objednávky a sledujte pohyb produktů napříč sklady nebo pobočkami.
Projekt a sledování času
Přiřazujte úkoly, zaznamenávejte čas k projektům a měřte ziskovost s vestavěnou správou zdrojů a rozpočtu.
Modulární architektura
Aktivujte pouze moduly, které vaše podnikání potřebuje dnes, a poté povolte další funkce, jakmile se váš provoz rozšíří.
Proč provozovat Dolibarr u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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