Nasaďte FlareSolverr s instalací na jedno kliknutí
Proxy server, který automaticky obchází ochranu Cloudflare a DDoS-GUARD pro nástroje pro web scraping a automatizaci médií.
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Co všechno můžete s produktem FlareSolverr vytvořit
FlareSolverr je specializovaný proxy server, který používá bezhlavý prohlížeč Chromium k automatickému řešení JavaScriptových výzev, CAPTCHA a dalších mechanismů ochrany proti botům, zavedených společnostmi Cloudflare a DDoS-GUARD. Poskytuje jednoduché HTTP API, které nástroje jako Jackett a Prowlarr využívají pro přístup k chráněným webům bez ručního zásahu.
Vlastní hostování FlareSolverr na vašem VPS zajišťuje vyhrazené zdroje pro operace bezhlavého prohlížeče, dostupnost 24 hodin denně pro vaši sadu pro automatizaci médií a lepší míru úspěšnosti výzev Cloudflare ve srovnání s rezidenčními IP adresami, které jsou s větší pravděpodobností označeny nebo omezeny.
Hlavní funkce FlareSolverr
Obejití Cloudflare
Automaticky řeší výzvy Cloudflare JS a kontroly integrity prohlížeče, aby následné nástroje mohly přistupovat k chráněným webům bez ručního zásahu.
Jednoduché HTTP API
Zpřístupňuje jednoduchý REST koncový bod, který může jakákoli aplikace volat pro směrování požadavků přes proxy server pro řešení výzev s minimálním integračním úsilím.
Správa relací
Udržuje trvalé relace prohlížeče s ukládáním souborů cookie, takže opakované požadavky na stejnou stránku se vyhnou zbytečnému opakovanému řešení výzev.
Bezhlavý Chromium
Používá skutečný engine prohlížeče k řešení problémů, které blokují základní HTTP klienty, čímž dosahuje vyšší úspěšnosti proti moderním systémům detekce botů.
Kompatibilní s arr Stack
Nativně podporováno nástroji Jackett, Prowlarr a dalšími nástroji pro automatizaci médií jako prvotřídní možnost proxy pro indexery chráněné službou Cloudflare.
Proč provozovat FlareSolverr u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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