Implementujte Miniflux jedním kliknutím.
Minimalistická open-source čtečka RSS postavená v Go pro rychlou konzumaci obsahu bez rušivých vlivů.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Miniflux vytvořit
Miniflux je minimalistická, názorově vyhraněná čtečka RSS kanálů navržená na základě jednoho principu: nepřekážet a nechat vás číst. Postavená v Go a podporovaná PostgreSQL, zpracovává RSS, Atom, RDF a JSON kanály prostřednictvím čistého, klávesnicí ovládaného rozhraní bez zbytečného balastu nebo složitosti. S více než 7 000 hvězdičkami na GitHubu si získala loajální příznivce mezi vývojáři a uživateli dbajícími na soukromí, kteří chtějí rychlost bez nepořádku.
Vlastní hostování Minifluxu udržuje váš seznam odběrů a čtenářské návyky zcela soukromé. Neexistují žádné sledovací nástroje třetích stran, žádné profilování chování a žádná služba, která by mohla být vypnuta nebo zpoplatněna. Vlastníte své kanály, své články a svou historii čtení.
Hlavní funkce Miniflux
Extrakce celého textu
Načítá kompletní články z kanálů, které publikují pouze souhrny, takže si vždy přečtete celý obsah, aniž byste opustili rozhraní.
Navigace klávesnicí
Komplexní klávesové zkratky vám umožňují procházet kanály, označovat články jako přečtené a otevírat odkazy, aniž byste se dotkli myši.
Integrace pro čtení později
Odesílá články do Pocket, Wallabag, Instapaper a Pinboard jedinou akcí pro pozdější čtení offline.
Klientské API třetí strany
API kompatibilní s Fever a Google Reader umožňují populárním mobilním aplikacím jako Reeder a NetNewsWire připojit se k vaší vlastní hostované instanci.
Víceuživatelská podpora
Každý uživatel získá svůj vlastní nezávislý seznam kanálů, stav přečtení a nastavení na jedné sdílené instanci serveru.
Proč provozovat Miniflux u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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