Nasaďte pretix jedním kliknutím.
Open-source platforma pro prodej vstupenek pro konference, festivaly, workshopy a jakoukoli událost s fyzickou nebo digitální vstupenkou.
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Co všechno můžete s produktem pretix vytvořit
pretix je open-source platforma pro prodej vstupenek s bohatými funkcemi, vytvořená speciálně pro organizátory akcí, kteří chtějí prodávat vstupenky, aniž by platili poplatky za každou vstupenku komerčním službám, jako jsou Eventbrite nebo Ticketmaster. Vyvinutá a spravovaná společností pretix GmbH v Německu, podporuje tisíce akcí po celém světě – od malých workshopů po velké konference a festivaly – a je navržena tak, aby zvládla prodejní špičky s vysokou návštěvností, aniž by se zhroutila.
Vlastní hosting pretixu na vašem VPS udržuje data účastníků, konfiguraci plateb a příjmy pod vaší plnou kontrolou. Namísto toho, abyste odevzdávali procenta z každé vstupenky platební bráně třetí strany, platíte paušální poplatek za hosting – a zůstáváte plně v souladu s GDPR tím, že uchováváte osobní údaje v infrastruktuře, kterou spravujete.
Hlavní funkce pretix
Flexibilní prodej vstupenek
Prodávejte placené, bezplatné a vstupenky za dobrovolný příspěvek s kvótami, vouchery, výběrem sedadel a časově omezenou dostupností pro více událostí z jednoho obchodu.
Integrované platby
Nativní integrace se Stripe, PayPal, SEPA, bankovním převodem a mnoha dalšími platebními branami – není vyžadován žádný marketplace s pluginy třetích stran.
Zasedací pořádek
Vizuální interaktivní výběr sedadel s kategoriemi, cenovou diferenciací a bezbariérovými sedadly pro divadla, sály a stadiony.
Registrace na místě
Doprovodné mobilní a desktopové skenovací aplikace ověřují vstupenky s QR kódem u vstupu, včetně offline režimu pro místa s omezenou konektivitou.
Vícejazyčné e-shopy
Dodávejte lokalizované prodejny vstupenek ve více než 30 jazycích s přeloženými e-maily, rozvrženími vstupenek a procesy platby ihned k použití.
REST API a Webhooks
Integrujte pretix s CRM systémy, účetními systémy a tiskem odznaků prostřednictvím zdokumentovaného REST API a webhooks řízených událostmi.
Proč provozovat pretix u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
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