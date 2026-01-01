Nasaďte Errbit jedním kliknutím.
Samohostovaný zachytávač chyb kompatibilní s Airbrake pro aplikace Ruby, Rails, Python, JavaScript a PHP.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Errbit vytvořit
Errbit je open-source nástroj pro sledování chyb, který byl vytvořen jako přímá náhrada za API Airbrake. Jakýkoli notifikátor kompatibilní s Airbrake – včetně oficiálního gemu pro Ruby a Rails, airbrake-js pro prohlížeč a Node a komunitních knihoven pro Python, PHP a další – může směřovat na vaši instanci Errbit namísto koncového bodu SaaS a okamžitě začít streamovat výjimky, zpětné trasování a kontext požadavků do jednotného dashboardu.
Vlastní hostování Errbitu na VPS udržuje úplné stack trace, uživatelské detaily a výpisy parametrů pod vaší kontrolou, namísto předávání citlivých produkčních dat službě třetí strany. Errbit seskupuje duplicitní oznámení do jednotlivých záznamů chyb, podporuje pravidla oznámení pro jednotlivé aplikace a integruje se s GitHubem, GitLabem a dalšími nástroji pro sledování problémů, takže chyby proudí přímo z produkce do vašeho stávajícího pracovního postupu.
Hlavní funkce Errbit
Kompatibilní s Airbrake API
Nasměrujte jakýkoli existující Airbrake notifikátor na Errbit bez změn kódu – Ruby, Rails, JavaScript, Python, PHP a komunitní knihovny fungují ihned po instalaci.
Chytré seskupování chyb
Konfigurovatelné otiskování deduplikuje identické výjimky napříč nasazeními, prostředími a instancemi, takže jednáte na základě hlavních příčin namísto opakovaného šumu.
Izolace více aplikací
Sledujte chyby z mnoha služeb v jedné instanci Errbit, s prostředími pro jednotlivé aplikace, sledujícími, prahy oznámení a řízením přístupu.
Integrace sledování problémů
Vytvářejte úkoly GitHub, GitLab, Bitbucket, Jira, Pivotal, Redmine a Trac přímo z chyby Errbit, abyste udrželi produkční chyby viditelné ve vašem stávajícím pracovním postupu.
OAuth a LDAP přihlášení
Ověřujte uživatele pomocí GitHubu, Google nebo LDAP a zřizujte účty z vaší organizace GitHub, aniž byste museli spravovat samostatné úložiště identit.
E-mailová a webhooková upozornění
Upozorněte sledující e-mailem na konfigurovatelné prahové hodnoty výskytu a zasílejte oznámení do Slacku, HipChatu, Campfire nebo vlastních webhooků pro týmy, které preferují chat.
Proč provozovat Errbit u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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