Implementujte MeTube jedním kliknutím.
Samohostované webové rozhraní pro stahování videí z YouTube a z více než 1 000 dalších stránek pomocí yt-dlp.
Vyberte si VPS balíček pro MeTube
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem MeTube vytvořit
MeTube je webové rozhraní pro yt-dlp, které vám umožní stahovat videa z YouTube a více než 1 000 dalších platforem z jakéhokoli zařízení bez nutnosti instalace softwaru. Podporuje výběr kvality až do 4K, extrakci pouze zvuku do MP3, stahování playlistů a kanálů a frontu stahování v reálném čase se sledováním průběhu — to vše z čistého, mobilního rozhraní.
Vlastní hosting MeTube na vašem VPS znamená, že stahování probíhá rychlostí datacentra, soubory jsou uloženy na serveru pro pozdější načtení a služba funguje i při změnách platforem — nezávisle na doplňcích prohlížeče, které se rozbíjejí, nebo komerčních nástrojích pro stahování, které omezují kvalitu a vyžadují účty.
Hlavní funkce MeTube
1 000+ podporovaných webů
Stahujte z YouTube, Vimeo, Twitch, SoundCloud a z více než tisíce dalších video a audio platforem.
Kvalita až 4K
Vyberte přesné rozlišení a formát, který potřebujete, včetně extrakce pouze zvuku do MP3 nebo jiných formátů.
Stahování playlistů
Zařaďte celý seznam skladeb nebo kanál pro dávkové stahování a nechte server, aby to zpracoval na pozadí.
Přístup přes prohlížeč
Není potřeba žádný klientský software – spravujte stahování z jakéhokoli telefonu, tabletu nebo počítače pomocí webového prohlížeče.
Rychlosti stahování v datacentru
Stahování běží na vašem VPS s plnou šířkou pásma serveru a uvolňuje tak vaše lokální zařízení a internetové připojení.
Proč provozovat MeTube u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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